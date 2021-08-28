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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تعلن استخدام "روبوت" لتشخيص المريض قبل وصوله للطبيب

المهندس محمد السيسي،
المهندس محمد السيسي، مدير المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية

قال المهندس محمد السيسي، مدير المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية، إننا نعمل على تطبيق التحول الرقمي في جميع المنشآت الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، مؤكدًا ان المنظومة الصحية والطبية في مصر تشهد تغيرا كبيرا جدًا.

وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية  ان هناك مجموعة من الطلاب بجامعات عين شمس والمنصورة وغيرها، بدأوا في الاتجاه لجعل مشروعات تخرجهم البحثية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطويع التكنولوجية في المجالات الطبية والبحثية، والهيئة ترعى هذه الأفكار.

وتابع مدير المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة ستقوم باستخدام روبوت صناعي خاص بتقديم الخدمات الصحية والطبية للمريض؛ لقياس القوة الحيوية مثل الحرارة والنبض والضغط والسكر وتشخيصه تشخيص أولي قبل وصول المريض للطبيب.

 ولفت السيسي إلى أن هذا الروبوت سوف يستخدم فيما بعد لتشخيص الأورام وتشخيص الأشعة التشخيصية، بحيث يتم تغذية الروبوت بملايين البيانات الخاصة بتشخيص إشاعات معينة، حتى يتمكن فيما بعد من تشخيص الأورام السرطانية، مؤكدًا أن هذا ليس بديل لعمل الطبيب وإنما مساعد له ويوفر مجهوده.

المشروعات الهندسية الرعاية الصحية التحول الرقمي الروبوت الأشعة التشخيصي

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