فيديو جراف.. وحدات مرور الكترونية.. عصر جديد لتراخيص السيارات

عصر جديد تدخله خدمات تراخيص السيارات في مصر، مع الارتقاء بالكفاءة الإنشائية لوحدات المرور وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة، وأماكن انتظار لائقة لطالبي الخدمة، معزيادة منافذ تقديمها .مع زيادة خاصية الاستدعاء الرقمي .

مؤخرا تم استحداث وحدة فحص فني إلكتروني جديدة ببورسعيد .

وتتيح التطبيق المعايير القياسية المصرية التي تضمن توافر عوامل الأمان في السيارة .

وخدمة تركيب الملصق الالكتروني الذي لا يستغرق دقائق معدودة ، ويتضمن كافة بيانات المركبة لتحقيق السيولة المرورية على الطرق.

واستحدثت وزارة الداخلية وحدات مرور الكترونية جديدة، لا يتم التقيد فيها بنطاق جغرافي

تضمنت وحدة مرور الكترونية بمول سيتي ستارز، وأخري بمدينة العلمين الجديدة

وتقدم خدمات تراخيص وتيسير السيارات الملاكي تعمل على مدار اليوم من أي محافظة

ووحدات المرور الالكترونية تتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وللمزيد تسهيلات وميزات المرور الجديدة.. تابع الفيديو جراف التالي: