سموم الإسكندرية: ممكن تشعر بتسسم الفسيخ بعد 3 أيام من أكله

قالت مها غانم، مدير مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن 99% من حالات التسمم بسبب أكل الفسيخ يتم علاجها.

وأوضحت مدير مركز السموم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر قناة "دي ام سي"، أن تسمم الفسيخ يسبب القيء، ومغص بالبطن والمعدة وإسهال.

وتابعت: يتم علاج الحالات السابق الإشارة لها بـ مطهرات المعدة وشرب السوائل، اما بالنسبة لحالات التسمم الشديدة يجب عليها التوجه إلى المستشفى.

وكشفت مها غانم مدير مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، عن الفترة التي قد يشعر خلالها الإنسان بآلام بسبب الفسيخ قائلة: "من 24 ساعة من أكل الفسيخ حتى 3 أيام، فيه مرضى بتيجى المركز تقول انا كلت فسيخ من 3 أيام".