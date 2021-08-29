حبس عصابة بيع الآثار المزيفة للنصب على المواطنين

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكلفت جهات التحقيق بانتداب لجنة من وزارة الاثار لفحص القطع الاثرية المضبوطة لفحصها لبيان مدى اثريتها من عدمه.

وكان قد نجح رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة فى الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية، وذلك فى ضربة موجعة لعصابات الاتجار فى الآثار .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد بأنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لمباحث القسم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت فى سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق.

وبفحص مستقليهما تم ضبط طرف أول "4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم عدد 28 تمثال "خشبى، معدنى" مختلفة الأطوال والأحجام - وطرف ثان "4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية".

واعترف الطرف الأول بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام صاحب ورشة جلود – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بإيهام المجنى عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا فى سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثانى.

تم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير والذى أقر واقتصار دوره على استدراج المواطنين وإيهامهم بحيازة الطرف الأول لتماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع.

وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.