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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

غادروا فوراً.. السفارة الأمريكية تحذر من انفجار وشيك في مطار كابول

صدى البلد

أطلقت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم الأحد، تخذيراًت عاجلة بشأن وجود تهديد "محدد وموثوق" في محيط مطار كابول في أفغانستان.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في بيان: "نظرًا لتهديد محدد وموثوق، فإنه ينبغي على جميع المواطنين الأمريكيين في محيط مطار كابول، بما في ذلك البوابة الجنوبية (دائرة المطار)، ووزارة الداخلية الجديدة، والبوابة بالقرب من محطة بنجشير للبترول في الشمال الغربي. جانب المطار، مغادرة منطقة المطار على الفور".

وطالبت السفارة الأمريكية في كابول مواطني الولايات المتحدة بتجنب السفر إلى المطار وتجنب جميع بوابات المطار في هذا الوقت".

دوي انفجارين عنيفين في كابول

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كما أصدرت السفارة الأمريكية في كابول تعليمات للمواطنون جاء بها:"كن على دراية بمحيطك في جميع الأوقات، خاصة وسط الحشود الكبيرة. اتبع تعليمات السلطات المحلية بما في ذلك قيود الحركة المتعلقة بحظر التجول".

وأضافت:"ضع خطة طوارئ لحالات الطوارئ وراجع قائمة تدقيق المسافر. مراقبة وسائل الإعلام المحلية من أجل الأحداث العاجلة وتعديل خططك بناءً على المعلومات الجديدة. قم بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعك في حالة الطوارئ. تابع وزارة الخارجية على فيسبوك وتويتر".

ومساء السبت، أفادت قناة "روسيا اليوم" بسماع دوي انفجارين عنيفين في العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من طبيعتهما بعد.

وقال الجيش الأمريكي أنه وجه ضربة بطائرة مسيرة في شرق أفغانستان، أمس الجمعة، لعضو بتنظيم "داعش خراسان"، مسؤول عن التخطيط وذلك بعد يوم من هجوم خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربة وقعت في إقليم ننكرهار شرقي كابول لكنها لم توضح ما إذا كان الهدف مرتبطا بهجوم المطار.

وقال الجيش الأمريكي في البيان "تدل المؤشرات الأولية على أننا قتلنا الهدف. لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"  حذرا من احتمالية وقوع انفجارات جديدة في محيط مطار كابول.

وفي وقت سابق، الجمعة، وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على منح قيادة بلاده العسكرية الحرية الكاملة للقيام بعمليات ضد مسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) في أفغانستان.

وأكد الرئيس بايدن للقيادة العسكرية موافقته على منحها "حرية التصرف لإجراء عمليات ضد تنظيم "داعش" في أفغانستان من أجل حماية عسكريينا".

والخميس الماضي، وقع انفجاران انتحاريان في محيط مطار العاصمة الأفغانية، كابول، نفّذهما تنظيم "داعش" الذي أعلن عن تبنيه المسؤولية عن الهجمات، والذي خلّف حصيلة ضحايا 110 شخصا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب السفير الأمريكي وجميع الموظفين الدبلوماسيين عن آخرهم من أفغانستان بحلول الثلاثاء، دون تحديد موعد لعودتهم.

السفارة الأمريكية مطار كابول كابول أفغانستان داعش

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