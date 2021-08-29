ابدأ مشروعك .. دورة تدريبية عن المشروعات الصغيرة بالعريش

نظم مركز التكوين المهنى بالعريش بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، دورة تدريبية تحت عنوان ابدأ مشروعك ، حول كيفية بداية المشروع واختيار المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب كيفية عمل دراسة جدوى للمشروع بدون مساعدة من متخصصين.



رواج كبير

وألقى المحاسب طارق الشوربجى رئيس قسم الخدمات غير المالية بصدوق تمويل المشاريع الصغيرة ، أولى محاضرات الدورة التدربية حول أهمية المشروعات الصغيرة وإمكانية الاستفادة من المقومات والثروات الطبيعية التي تتميز بها المحافظة للاستعانة في اقامة مشروع صغير يلقي إنتاجية رواج كبير .

وحضر الدورة التي تستمر حتي نهاية الأسبوع، عشرون متدرب ومتدربة مما تقدموا للاستفادة من هذة الدورة. كما حضرت سعدية محمود حسن وكيل أول وزارة التضامن الأجتماعى بشمال سيناء.،وحنان حسن مدير مكتب ووحدة تكافئ الفرص بالمخافظة و منى محمد جمعة مدير مركز اول اسر منتجة ، و عدلى الكاشف مدير جمعية ومركز التكوين المهنى.