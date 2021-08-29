مشاهد مرعبة.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قاعدة العند العسكرية باليمن.. فيديو

أفادت وسائل الإعلام بارتفاع عدد ضحايا هجوم قاعدة العند العسكرية اليمنية إلى 13 قتيلا وإصابة نحو 50 أخرين في هجوم صاروخي وطائرات مسيرة استهدفت تجمعا عسكريا بمحافظة لحج، جنوبي البلاد، وتقف وراءه ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ووفقا لموقع "المشهد الخليجي" اليمني، قالت مصادر طبية، إن الجرحي في حالة خطيرة إثر الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية.

وفي قت سابق من اليوم، قالت مصادر عسكرية إن "ثلاثة صواريخ أطلقتها طائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي سقطت صباح اليوم وسط قاعدة العند الجوية العسكرية، خلال طابور صباحي للجنود".

ورجحت المصادر أن يكون الهجوم حوثيا، خاصة أن المؤشرات الأولية تشير لانطلاق الصواريخ من منطقة كرش، شمال لحج، والتي تعتبر منطقة تماس عسكري بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا أطقما عسكرية وهي تخرج من القاعدة محملة بعدد من الجرحى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اللحظات الأولى التي أعقبت الهجوم الصاروخي والذي أظهر جثثا متفحمة لجنود من الجيش اليمني

وتقع قاعدة العند الجوية العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة جوية عسكرية في اليمن، بمحاذاة مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، في منطقة كرش، شمال محافظة لحج.

وفي يناير 2019، تعرضت قاعدة العند لهجوم مماثل شنته مليشيات الحوثي، بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، أسفر عن مقتل 4 وإصابة نحو 20، بينهم قيادات رفيعة في الجيش اليمني.