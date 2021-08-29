عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غراب: مشاركة مصر في قمة العشرين للشراكة مع أفريقيا أظهرت قوة اقتصادنا

أشرف غراب
أشرف غراب

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، مستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية للاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الرابعة لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا والتي تنظمها ألمانيا سنويا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفارقة وأعضاء مجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية، أظهرت قوة الاقتصاد المصري ونجاحه وصموده أمام جائحة كورونا وتحقيقه معدلات تنمية مرتفعة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وأضاف أن إظهار قوة الاقتصاد المصري في قمة العشرين أمام حكومات العالم، وعدم تأثره بأي أزمات، وبدء مصر في توطين وانتاج لقاحات فيروس كورونا، وتهيئة واستقرار مناخ الاستثمار بمصر بما فيه من تيسيرات وتشريعات اقتصادية وقدرته على إنجاح أي مشروعات استثمارية تدخل فيه، يساهم بقدر كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن مجموعة العشرين تتحكم في أكثر من 5 آلاف شركة استثمارية عالمية، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت على مدار السنوات الماضية .

وأوضح أن مصر تعتبر أكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا بلغ نحو 5.9 مليار دولار عام 2020، موضحا أن مصر مؤهلة لتكون من أقوى 20 اقتصاد في العالم بفضل نجاح القيادة السياسية في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدلات عالية في النمو والناتج المحلي، والذي نتج عنه إشادة كبرى المنظمات الدولية ومؤسسات الاقتصاد العالمية، موضحا أن مصر اتبعت نهجا لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار ودول العالم أجمع وتبادل الخبرات الاقتصادية بما يحقق نهضة اقتصادية كبرى .

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أوضح للعالم كله وخاصة الدول المتقدمة أهمية التوزيع العادل وتوفير لقاحات كورونا لمساندة ودعم دول افريقيا وتسهيل نقل الخبرات التكنولوجية لدول القارة السمراء لتجنب مخاطر فيروس كورونا وتعافى الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن مصر الكبيرة دائما هي التي تطالب بحقوق أشقائها الأفارقة وتسعى للنهوض باقتصاديات دول القارة السمراء .

قمة العشرين الرئيس السيسي فيروس كورونا لقاحات كورونا القارة السمراء الإقتصاد المصرى

ترشيحاتنا

ماكرون من الموصل: يجب مواصلة إعادة الإعمار.. والحرب ضد الإرهاب لم تنته

لطلاب تنسيق الجامعات 2021.. ننشر تنسيق كلية الطب في جميع الجامعات

تعيين رئيس جديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

صحة البرلمان تكشف إمكانية اللجوء لإجراءات قانونية جديدة بشأن الممتنعين عن تلقي اللقاح

لأول مرة.. ميسي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس

مفاجآت وصدمات.. مسئولة بالبيت الأبيض تكشف تفاصيل لقاء بايدن وبينيت لقادة اليهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم العالي: 118280 طالب تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 77.4% للعلمي و58.05% للأدبي

بحكم من القضاء.. هل يعود مرتضى منصور لإدارة الزمالك بجلسة اليوم؟

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 .. %90.73 للطب والأسنان 90.24%

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ