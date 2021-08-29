3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

شارك الرئيس عبد الفاتح السيسي في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد حيث عقد 3 لقاءات ثنائية لدعم العلاقة المصرية بالدول المشاركة.

3 لقاءات ثنائية في بغداد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة والزعماء المشاركين في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، حيث دارت مناقشات ومباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله.

الكاظمي استقبل السيسي بمطار بغداد

وكان مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار بغداد الدولي، حيث يشارك الرئيس في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اهم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر بغداد بالعراق من خلال الفيديوجراف التالي.