المجمعات الاستهلاكية تكشف أهم السلع التي تم إضافتها على بطاقات التموين

قال محمد كمال، مدير أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إنه أصبح متوفرا للمواطن كل المجمدات ومصنعات الدواجن واللحوم والخضروات المجمدة وغيرها من المحاشى والممبار.

وأضاف محمد كمال، خلال حواره في برنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن المجمع الاستهلاكى يحتوى على أكثر من 1200 صنف، من السلع الأساسية والترفيهية.

وأشار مدير أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إلى أن المواطن يحصل على كافة حاجة الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق داخل المجتمع .

وفى سياق آخر، قال محمد كمال، مدير المجمع الاستهلاكي فرع عرابي، إن الدولة بذلت الكثير لتوفير السلع واحتياجات المواطنين في تلك الفترة التي يمر بها العالم كله من ازمة انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "الدولة طمنتنا كلنا".

وتابع محمد كمال، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يشيد بدور الاعلام في توعية المواطن بأن السلع متوافرة وانه ليس هناك عجز في اي من احتياجاته خلال 3 اشهر منذ اجتياح فيروس كورونا المستجد.وأكد أن الدولة لم تحرص فقط على توفير السلع الغذائية الأساسية وانما حرصت على توفير كل من بشاير والسلع الخاصة برمضان من ياميش وغيره، بالإضافة إلى توافر الكحك والبسكويت لاستقبال عيد الفطر.