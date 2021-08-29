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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بمركز ربط جامعة كفر الشيخ بالصناعة «التايكو»

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمركز ربط جامعة كفر الشيخ بالصناعة «التايكو».

 

جاء ذلك خلال المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها- نحو تفعيل إستراتيجية 2030 وما بعدها والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ياسمين فؤاد، وزير الدولة لشؤون البيئة ونيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي.


وقال الدكتور حسن حسن حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن محافظة كفر الشيخ تتميز بتنوع البيئات الطبيعية ما بين أراضٍ ساحلية وزراعية وأراضٍ رطبة تساعد على زراعة الكثير من المحاصيل كالأرز والقمح وبنجر السكر.

 

وأضاف هذا ما جعل المحافظة واحدة من المحافظات الزراعية الأولي بمصر، كما تشتهر المحافظة بالعديد من الصناعات الحرفية واليدوية التي تصل منتجاتها لمختلف أنحاء الجمهورية كصناعة أفران الغاز من الصاج القديم وكوابل الكهرباء، كل هذا يعظم من ضرورة الربط بين المؤسسات الصناعية المهتمة بالبحث العلمي والجامعة بمختلف كلياتها ومراكزها البحثية أمثال «معمل النانو تكنولوجي بكلية العلوم ومصنع الأدوية بكلية الصيدلة ومصنع تعليب وصناعة الأسماك بكلية الثروة السمكي».

 

وأكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، على الدور المهم والحيوي للجامعات في رفعة ورقي المجتمعات، فكان إنشاء "مركز ربط الجامعة بالصناعة «TICO» الذي يهتم بنقل الثروة العلمية إلى عالم الصناعة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع وجلب المنح الدولية.

 

وأوضح «دسوقي» أن مركز ربط الجامعة بالصناعة يسعى إلى المساعدة في حل المشكلات الصناعية والاقتصادية في المجتمع من خلال إحداث تبادل معرفي تكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات الصناعية القادرة على تطبيق ما يتم إنتاجه داخل الجامعة من أفكار واعدة ومساعدة المبدعين من أبناء الجامعة في تسجيل وحماية أعمالهم وبحث إمكانية تطبيقها والاستفادة منها مادياً ومعنوياً لهم وللجامعة وتقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة والبحث عن فرص تمويل لهذه الأعمال التي تسهم في حل مشكلات المجتمع.

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