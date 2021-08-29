توتنهام يهزم واتفورد 1-0 ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

فاز فريق توتنهام على نظيره واتفورد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف توتنهام والمباراة الوحيد عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، في الدقيقة 42، من عمر المباراة.

سيطر توتنهام على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 55 %، وسدد 15 تسديدة، منهم 8 على المرمى.

في المباراة سدد فريق واتفورد 9 تصويبات، منهم تسديدتين فقط على مرمى هوجو لوريس حارس توتنهام.

ويعد توتنهام الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

بهذه النتيجة رفع توتنهام رفع رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد واتفورد على النقطة الثالثة في المركز الـ 12.

وبدأ توتنهام مباراة واتفورد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تاناجنجا - دافينسون سانشيز - إريك دير - سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: أوليفر سيكب - هويبرج - جيلي ألي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - سون هيونج - هاري كين.