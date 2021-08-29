عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يهزم واتفورد 1-0 ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد واتفورد
توتنهام ضد واتفورد

فاز فريق توتنهام على نظيره واتفورد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف توتنهام والمباراة الوحيد عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، في الدقيقة 42، من عمر المباراة.

سيطر توتنهام على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 55 %، وسدد 15 تسديدة، منهم 8 على المرمى.

في المباراة سدد فريق واتفورد 9 تصويبات، منهم تسديدتين فقط على مرمى هوجو لوريس حارس توتنهام.

ويعد توتنهام الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن. 

بهذه النتيجة رفع توتنهام رفع رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد واتفورد على النقطة الثالثة في المركز الـ 12.

وبدأ توتنهام مباراة واتفورد بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تاناجنجا - دافينسون سانشيز - إريك دير - سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: أوليفر سيكب - هويبرج - جيلي ألي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - سون هيونج - هاري كين.

توتنهام واتفورد الدوري الإنجليزي توتنهام ضد واتفورد نادي توتنهام

ترشيحاتنا

صلاة العصر كم ركعة مع السنة ؟.. النبي كان يصليها 6 و8 ركعات

التموين: المنافذ التموينية تبدأ استلام السلع لشهر سبتمبر

التضامن تحتفل بأول متداول في البورصة من ذوي الاحتياجات الخاصة

نشرة تحقيقات|قمة بغداد نقلة لسياسة العراق الخارجية..تحذير من انقراض الحمير في مصر

هانى حتحوت يطلق قذائفه: شيكابالا تطاول على الأهلى.. وفوز الزمالك بالدورى ليس نهاية العالم

اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

رفض دعوى منع الداعية مبروك عطية من الظهور في الإعلام

قناة الحدث تقرر إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ