أحمد مجاهد: مسمعتش شتايم شيكابالا خلال أحداث استاد بترو سبورت

روي المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل اشتباكه مع كابتن الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا خلال مراسم التتويج بالدوري.

وقال مجاهد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"شيكابالا كان يحاول مع عناصر الأمن إدخال لاعبي الزمالك الناشئين والمستبعدين، وعندما تحدثت معه قالي لي يا أهلاوي، مضيفا:" لم يحدث أي سباب من أي جانب".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم :"لم أسمع شتائم من شيكابالا خلال أحداث ستاد بترو سبورت، مشيرا إلى أن رغبة الزمالك كانت الحصول على الدرع في الملعب والاتفاق كان تسليم الدرع لرئيس النادي ولم يكن مرتبا التتويج لأن المباراة ليست نهائي بطولة”.".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم:"الاستئناف علي عقوبة شيكابالا لها عدة درجات لتخفيفها، ولهم الحق في التظلم خلال مدة 10 أيام، ومن الوارد تثبيت أو إلغاء أو تخفيف العقوبة.

وأضاف :" لم أصدر قرار عقوبة شيكابالا ولكن لجنة الانضباط هي التي أصدرته، معقبا:" أنا علي مسافة واحدة من جميع الأندية بصفتي رئيسا للاتحاد".

وأكمل:" لا يوجد أي موقف مسبق مع شيكابالا وتربطني به علاقة ودية، ولا أرغب في الحديث عن الواقعة".