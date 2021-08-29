لا في الأحلام..أحمد مجاهد :لم يكن هناك سوء نية لإفساد احتفالية الزمالك بالدوري

عقب المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما يتردد بشأن تعمده إفساد احتفالية تتويج الزمالك بالدوري، مضيفا:"ما يتردد حول وجود سوء نية لإفساد فرحة الزمالك حاجة ولا في الأحلام".



وقال مجاهد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أقسم بالله كنا سعداء بانتهاء الموسم بعد مجهود كبير، متسائلا:"لو رايح متضرر هوصل المباراة قبل أعضاء مجلس إدارة الزمالك".

وأردف:"لم أسمع شتائم من شيكابالا خلال الموقف في ستاد بتروسبورت، مشيرا إلى أن رغبة الزمالك كانت الحصول على الدرع في الملعب والاتفاق كان تسليم الدرع لرئيس نادي الزمالك ولم يكن مرتبا التتويج لأن المباراة ليست نهائي بطولة”.".

وأوضح:"الإستئناف علي عقوبة شيكابالا لها عدة درجات لتخفيفها، ولهم الحق في التظلم في مدة 10 أيام، ومن الوارد تثبيت أو إلغاء أو تخفيف العقوبة.

وأضاف :" لم أصدر قرار عقوبة شيكابالا ولكن لجنة الإنضباط هي التي أصدرته، معقبا:" أنا علي مسافة واحدة من جميع الأندية بصفتي رئيسا للإتحاد".

وأكمل:" لا يوجد اي موقف مسبق مع شيكابالا وتربطني به علاقة ودية، ولا أرغب في الحديث عن الواقعة".