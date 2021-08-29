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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط عصابة جديدة استولت على أموال عملاء البنوك

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (خمسة أشخاص من بينهم سيدة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بالاتصال بهم عشوائياً والادعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .

بالفحص وبتطوير مناقشة المتهمين وفحص أرقام الهواتف التى قام أحد المتهمين خلالها بالتواصل مع المجنى عليهم، أمكن التوصل إلى بلاغات نصب واستيلاء أخرى على عدد (24) مواطن بإجمالى مبالغ مالية تتجاوز (400 ألف جنيه) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

مديرية امن القاهرة الإلعاب الإلكترونية أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث اموال عملاء البنوك

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