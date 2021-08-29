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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسما شريف منير تثير الجدل بأنوثتها.. شاهد

صدى البلد

شاركت  اسما شريف منير  متابعيها عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
 

إطلالة أسما شريف منير في أحدث ظهور لها 

 

وتألقت  اسما شريف منير ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الأسود منقط بالأبيض؛ وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة والجريئة.

 

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 
وكتبت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".
 
وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".
 
وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".
 
وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما آذتهم لكن هما آذونى بكل سهولة ".
 
وتابعت: "للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى، كنت متحمسة جدا انى أخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لأنه من ضمن أحلامي".
 
واختتمت أسما شريف منير: "بس انا عندي ثقة فى ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم".
 

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Screenshot_20210829-230959_Instagram
أسما شريف منير إطلالات أسما شريف منير ابنة شريف منير

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بعدة إطلالات مختلفة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث ظهور

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