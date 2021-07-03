بالأبيض..أسما شريف منير تتألق فى أحدث ظهور

شاركت أسما شريف منير بصور من أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت بفستان قصير،باللون الأبيض، وأضافت اكسسوارات صيفية مميزة كعادتها، واكملت طلتها بابتسامتها الجميلة ولوك ميكب يبرز جمالها.

يذكر أن كتبت أسا شريف منير : “الحياة للناس اللي عندها طموح بتكون زي السباق وكتير منها بينسي يرضي ويقف شوية يتبسط باللي حققه ووصله ويشارك اللحظات دي ويستمتع بيها مع الناس القريبة منه اللي بتشجعه ومؤمنه بيه”.

معنى الرضا

وأضافت: "للأسف بيتولد جواهم طمع ويفضلوا فكرينه طموح بينسوا معني الرضي،

القناعة والطموح في بينهم شعره لأن القناعة عكسها الطمع، وعدم الرضا مش طموح، الطموح لا يتنافى مع القناعة لما بنكون وخدين بالنا باللي ربنا انعم علينا بيه، الطموح إننا نسعي بكل طاقتنا بس يكون عندنا قناعة ورضا بالنتائج اللي وصلنا لها بعد السعي، نشارك اللي حولينا ونفرح بكل خطوة من غير ما نجري على الخطوات اللي بعدها من غير ما ناخد نفس، لأن مع الوقت الشخص ده قدام مفيش حاجة هتفرحه و لا هيحس بسعاده بأي خطوة بياخدها و ديماً هيفضل يدور علي حاجة هو حتي مش عارف هي ايه؟ عمره ما هيرضي وهيفضل فاضي من جواه.. اسعي وخليك طموح بس اوعي تنسي ترضي وتستمتع بكل خطوة و بذات مع الناس اللي بتحبك ومؤمنه بيك.. ايه الفرق بين الطموح و الرضا بالنسبة لكم؟".



أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، الذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.