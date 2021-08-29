الرمال السوداء.. الثروة الطبيعية التي تملك منها مصر أكبر احتياطي في العالم

تشكل الرمال السوداء مصدرا مهما للثروة المعدنية في مصر، حيث تعد أحد الكنوز الهامة والطبيعية والتي تسعى مصر استغلالها أفضل استغلال.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي انتبهت مصر لأهمية الرمال السوداء الاقتصادية، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات لاستغلال هذه الثروة الطبيعية التي تتمتع بها السواحل المصرية والتي كانت مهملة لسنوات طويلة.

وفي هذا الصدد يعرض «صدي البلد» أهم المعلومات عن الرمال السوداء واهميتها الاقتصادية في مصر..

ما هي الرمال السوداء؟

الرمال السوداء هي رواسب شاطئية سوداء ثقيلة، تتراكم على بعض الشواطئ بالقرب من مصبات الأنهار الكبيرة، وتتركز هناك بفعل تيارات الشاطئ على الحمولة التي تصبها الأنهار في البحر، وتتكون من المعادن الثقيلة، وخاصةً معدني الماجنتيت والألمنيت، وتستغل كخامات للحديد. كما تحتوي عادةً نسبة صغيرة من المعادن المشعة كالمونازيت وغيره، وكلها معادن يغلب عليها اللون الداكن.

وتستغل هذه الرمال السوداء من أجل استخراج معادن الحديد و المونازيت، وأهم البلاد التي تستغلها الهند والبرازيل ومصر.

استغلال الرمال السوداء في مصر

توجد في الرمال السوداء في مصر 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر، تبدأ من إدكو شمال محافظة البحيرة، وتوزع على 4 مناطق تشمل شمال سيناء بواقع 200 مليون متر مكعب، ودمياط بواقع 300 مليون متر مكعب، ورشيد بواقع 600 مليون متر مكعب، وبلطيم بواقع 200 مليون متر مكعب.

لاستغلال هذه الثروة تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، وتم التعاقد وشراء الكراكة الهولندية «تحيا مصر» ووصولها إلى مصر في 5 أغسطس إلى ميناء بوغاز البرلس في محافظة كفر الشيخ تمهيدا لتفكيكها ونقلها لمصنع الرمال السوداء في نفس المدينة المصرية، والتي صممت خصيصا لشركة الرمال السوداء.

وأنشأت الحكومة المصرية موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، الأول شرق البرلس بملاحة منيسي التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فدانا بخبرة مصرية استرالية، والثاني بـ شمال الطريق الدولي غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فدانا بخبرة صينية.

ويشارك في المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار، وتقدر استثمارات مصنع الرمال السوداء في شمال البرلس بـ 24 مليون دولار.

أكبر احتياطى من الرمال السوداء في مصر

وهناك نوعان من الرمال السوداء بحسب تركيز المعادن الثقيلة، نوعية داكنة اللون غنية بالمعادن الثقيلة (70- 90%)، ونوعية رمادية تحتوي نسبة أقل من المعادن الثقيلة (40%).

وتؤكد الدراسات التي أَجريت على الرمال بمحافظة كفر الشيخ أنها تحتوى على ما يقرب من 250 مليون طن من الرمال السوداء، ووجود احتياطي آخر يعادل 200 مليار متر مكعب، مما يجعل بـ مصر أكبر احتياطي من الرمال السوداء بالعالم.

وتقوم جامعة كفر الشيخ بتقديم الدراسات اللازمة الهندسية والأبحاث العلمية الخاصة بمصنع الرمال السوداء بالبرلس بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية الخاصة بفصل العناصر المشعة من الرمال لاستخدامها في الصناعات المختلفة وخاصة في مجال النانو تكنولوجي لتطوير الصناعات الإلكترونية لتكون نقطة تحول في مجال الصناعة في مصر.

الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء

ترجع الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء إلى احتوائها على نسب من المعادن التي لها مردود تعدينى.

وتحتوي الرمال السوداء على معادن اقتصادية تدخل فى العديد من الصناعات من أبرزها معدن الروتيل والألمنيت ويستخدم فى صناعة البويات، و معدن الزركون ويستخدم فى صناعة السيراميك والعوازل والخزف والأسنان التعويضية.

كما يستخرج من معدن الزركون عنصر الزركونيوم الذى يستخدم فى صناعة أغلفة الوقود النووى، وفى العديد من الصناعات النووية والإستراتيجية الأخرى، ومادة الجرانيت ويستخدم فى صناعة فلاتر المياه والصنفرة، والماجنتيت الذى يستخدم فى صناعة الحديد الإسفنجي و تغليف أنابيب البترول.

بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع وهو مصدر إنتاج العناصر المستخدمة فى الصناعات العالية التقنية التى تعتمد أغلبها على الإلكترونيات، كما إنه مصدر للحصول على اليورانيوم الذى يصلح كوقود نووى.