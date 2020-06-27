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برلمان

توفير عملة صعبة.. صناعة النواب توضح فوائد إنشاء مصانع للاستفادة من الرمال السوداء

السبت 27/يونيو/2020 - 05:26 م
مصانع
مصانع
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حسن رضوان
أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء وشركة حسن علام للإنشاءات، لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.

وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن كفر الشيخ من المحافظات الغنية بالرمال السوداء، وتوجه القوات المسلحة لإنشاء مصنعين للرمال السوداء يساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب ويقلل نسبة الهجرة غير الشرعية وخصوصا أن نسبة الهجرة الى إيطاليا بين شباب محافظة كفر الشيخ زادت الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن استخراج المعادن من الرمال السوداء يساهم أيضا فى زيادة القيمة المضافة ويساهم فى توفير عملة صعبة مما يصب فى صالح الدولة والمواطن فى النهاية، لافتا الى أن الدولة فى السابق كانت تصدر الرمال السوداء بشكل خام ولكن بعد إنشاء هذه المصانع سيتم استخراج عدد كبير من المعادن التى يمكن تصديرها للخارج مما يحقق فائدة أكبر.

وأكد النائب أن من ضمن المعادن التى يمكن استخراجها وتصنيعها مادة السيراميك بدلا من استيرادها من الخارج، موضحا أن ما سيتم استخراجه من الرمال السوداء يمكن أن تقوم الدولة بتصديره لمصانع السيراميك الموجودة داخل مصر مما يساهم فى تقليل خروج العملة الصعبة للخارج.

يأتى ذلك بعد أن وقع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "حسن علام للإنشاءات" لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.

تم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الإستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلًا عن وزارة البترول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء على أهمية المشروع فى تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء ، فضلًا عن خلق فرص عمل للشباب المصرى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.
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