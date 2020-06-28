إنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء .. برلمانيون: يوفر وظائف وعملة صعبة.. ومطالب بالتوسع في الاستفادة من الثروات المعدنية

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن استخراج المعادن من الرمال السوداء يساهم أيضا فى زيادة القيمة المضافة ويساهم فى توفير عملة صعبة مما يصب فى صالح الدولة والمواطن فى النهاية، لافتا الى أن الدولة فى السابق كانت تصدر الرمال السوداء بشكل خام ولكن بعد إنشاء هذه المصانع سيتم استخراج عدد كبير من المعادن التى يمكن تصديرها للخارج مما يحقق فائدة أكبر.









وأكد النائب أن من ضمن المعادن التى يمكن استخراجها وتصنيعها مادة السيراميك بدلا من استيرادها من الخارج، موضحا أن ما سيتم استخراجه من الرمال السوداء يمكن أن تقوم الدولة بتصديره لمصانع السيراميك الموجودة داخل مصر مما يساهم فى تقليل خروج العملة الصعبة للخارج.









وأيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الدولة فى توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء وشركة حسن علام للإنشاءات، لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.



