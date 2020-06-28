إنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء .. برلمانيون: يوفر وظائف وعملة صعبة.. ومطالب بالتوسع في الاستفادة من الثروات المعدنية

- لتوفير عملة صعبة .. صناعة النواب توضح فوائد إنشاء مصانع للاستفادة من الرمال السوداء
- توفير وظائف جديدة .. اقتصادية النواب توضح مميزات إنشاء مصانع للرمال السوداء
- برلمانى يطالب بالتوسع فى إنشاء مصانع لاستغلال الثروات المعدنية فى مصر
وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، عقدا مع شركة "حسن علام للإنشاءات" لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.
تم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الإستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلًا عن وزارة البترول.
وحول هذا الأمر استطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من نواب لجنتى الشئون الإقتصادية والصناعية بمجلس النواب، الذين اكدوا جميعا أن إنشاء مصانع للاستفادة من المعادن الموجودة فى مصر مثل الرمال السوداء والبيضاء والفوسفات وغيرها من استخراج العديد من المعادن منها وتصديرها للخارج يوفر فرص عمل جديدة، ويقضى على ظاهرة الهجرة غير الشرعية فضلا عن توفير العملة الصعبة.
أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء وشركة حسن علام للإنشاءات، لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.
وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن كفر الشيخ من المحافظات الغنية بالرمال السوداء، وتوجه القوات المسلحة لإنشاء مصنعين للرمال السوداء يساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب ويقلل نسبة الهجرة غير الشرعية وخصوصا أن نسبة الهجرة الى إيطاليا بين شباب محافظة كفر الشيخ زادت الفترة الأخيرة بشكل كبير.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن استخراج المعادن من الرمال السوداء يساهم أيضا فى زيادة القيمة المضافة ويساهم فى توفير عملة صعبة مما يصب فى صالح الدولة والمواطن فى النهاية، لافتا الى أن الدولة فى السابق كانت تصدر الرمال السوداء بشكل خام ولكن بعد إنشاء هذه المصانع سيتم استخراج عدد كبير من المعادن التى يمكن تصديرها للخارج مما يحقق فائدة أكبر.
وأكد النائب أن من ضمن المعادن التى يمكن استخراجها وتصنيعها مادة السيراميك بدلا من استيرادها من الخارج، موضحا أن ما سيتم استخراجه من الرمال السوداء يمكن أن تقوم الدولة بتصديره لمصانع السيراميك الموجودة داخل مصر مما يساهم فى تقليل خروج العملة الصعبة للخارج.
وأيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الدولة فى توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء وشركة حسن علام للإنشاءات، لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن مصر تتميز بوجود كميات كبيرة من الرمال السوداء ولكن لم يتم استغلالها بشكل جيد وتتميز هذه الرمال بالعديد من الفوائد أبرزها استخراج المعادن المهمة التى تستخدم فى المفاعلات النووية وصناعة السيراميك والعواذل والخزف والوقود النووى وصناعة هياكل الطائرات واسطوانات الأنابيب وغيرها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة فى السابق كانت تصدر هذه الرمال السوداء بشكل خام للخارج، ولا تستفيد من كل هذه الفوائد ولكن بإنشاء مصنعين سيتم الاستفادة من هذه المميزات العديدة، لافتًا إلى أن القيمة المضافة سوف تأتى من استخراج المعادن من الرمال مما يصب فى صالح الدولة.
وتابع النائب حديثه: "هذه المصانع ستتيح فرص عمل جديدة للشباب من خلال فتح انتاج خطوط جديدة"، مطالبًا بضرورة التوسع فى استخراج الفوسفات وإنشاء مصانع متخصصة لاستغلاله فى إنتاج الأسمدة التى تستخدم فى المحاصيل الزراعية.
كما طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التوسع فى إنشاء العديد من المصانع فى جميع محافظات الجمهورية لاستخراج المعادن الاقتصادية التى تصب فى صالح الدولة وتقضي على البطالة.
وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المعادن المهمة بالدولة التى تحتاج لاعادة تصنيع لاستخراج العديد منها مما يساهم فى زيادة عملية التصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة ومن أبرز هذه الثروات القومية الرمال السوداء والبيضاء والفوسفات وغيرها.
وأشاد عضو مجلس النواب بجهود القوات المسلحة فى التعاقد مع شركتى لإنشاء مصنعين للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن الدولة تحتاج الى ثلاث أمور للنهوض بها وهم تنمية الصناعة وتطويرها والسياحة والزراعة فإذا تم تطوير هذه العناصر الأساسية ستكون مصر على قمة الدول الغنية على مستوى العالم.
وأكد النائب ضرورة تعاون وزارتى التربية والتعليم والصناعة فى إنشاء مصانع والاستفادة من طاقات الشباب وخريجي دبلومات الصنايع وغيرهم لتدريبهم والالتحاق بالعمل مما يؤدى الى القضاء على نسبة البطالة فضلا عن زيادة التصدير للخارج.