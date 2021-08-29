عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة هذا الموعد.. طقس الـ 6 أيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، على كافة أنحاء الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتجاوز درجة الحرارة 46 درجة مئوية على محافظات الصعيد وعلى القاهرة تصل إلى 40 درجة محسوسة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن موجة حارة جديدة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وتستمر  حتى الجمعة المقبل الموافق 3 سبتمبر ، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

شبورة ورياح

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه يستمر الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، معتدل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

 

بالتزامن مع وجود موجة حارة، سوف يستمر نشاط الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

شديد الحرارة ورطوبة عالية.. طقس الـ48 ساعة القادمة بالقاهرة والمحافظات

موجة حارة جديدة تودع أغسطس.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة


درجات الحرارة

ومع هذه الأجواء، تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة، خلال طقس هذا الأسبوع، على القاهرة والمحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 38 لـ 40 درجة.
السواحل الشمالية تتراوح من 33 لـ 36 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح من 39 لـ 42 درجة.
شمال الصعيد تتراوح من 39 لـ 41 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح من 44 لـ 46 درجة.

نسب الرطوبة

أما عن نسبة الرطوبة المتوقعة، بحسب ما أعلنته الارصاد الجوية خلال تزامن الموجة الحارة ، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.
السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 45.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

الطقس غدا

وتشهد الأحوال الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس غدا، على كافة أنحاء البلاد، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يظل نشاط الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية نسبة الرطوبة الأرصاد الجوية الطقس غدا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي | إعارة ثلاثي مقابل حسام حسن.. وعمار حمدي يعود

ليلة العقوبات في الفن والرياضة والإعلام .. وقف شيكابالا.. تغريم محمد رمضان 12 مليون ومنع مي حلمي من الظهور

بفرمان التوأم.. الاتحاد السكندري يضم 4 صفقات استعدادا للموسم الجديد

صعود الدخان قرب مطار كابول بعد غارة أمريكية.. فيديو

أخبار الزمالك| عبدالله السعيد يقترب.. بيان ناري بعد قرار إيقاف شيكابالا.. نجم مغربي بدلا من ساسي

طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

الصحة تحدد 3 فئات لتلقي لقاح كورونا المعتمد والمخصص لأغراض السفر

باطلة وغير قانونية.. خبير لوائح يصدم اتحاد الكرة بعد عقوبة شيكابالا|خاص

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ