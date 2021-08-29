الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة هذا الموعد.. طقس الـ 6 أيام القادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، على كافة أنحاء الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتجاوز درجة الحرارة 46 درجة مئوية على محافظات الصعيد وعلى القاهرة تصل إلى 40 درجة محسوسة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن موجة حارة جديدة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى الجمعة المقبل الموافق 3 سبتمبر ، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة ورياح

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه يستمر الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، معتدل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

بالتزامن مع وجود موجة حارة، سوف يستمر نشاط الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة

ومع هذه الأجواء، تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة، خلال طقس هذا الأسبوع، على القاهرة والمحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 38 لـ 40 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح من 33 لـ 36 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح من 39 لـ 42 درجة.

شمال الصعيد تتراوح من 39 لـ 41 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح من 44 لـ 46 درجة.

نسب الرطوبة

أما عن نسبة الرطوبة المتوقعة، بحسب ما أعلنته الارصاد الجوية خلال تزامن الموجة الحارة ، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 45.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

الطقس غدا

وتشهد الأحوال الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس غدا، على كافة أنحاء البلاد، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يظل نشاط الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.