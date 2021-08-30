ضحايا لا حول لهم ولا قوة.. ضبط أكبر 3 تشكيلات عصابية في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك..تقرير

«مبروك كسبت جايزة» هي حيلة جديدة يستخدمها النصابين في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وذلك من خلال إجراء مكالمة هاتفية يرسم فيها خيوط الجريمة لإيهام ضحايا انه ربح مبلغ مالي وبعد ان يقع الضحية في الفخ يطلب منه رقم حسابة البنكي ليتم إدعاء الاموال.

تلك الضحايا لا حول لهم ولا قوة، سرعان ما يقعون في الفخ ويقومون باعطائهم رقم حسابهم وهنا يتم عملية سحب الاموال بطريقة احترافية، ولكن وزارة الداخلية وقفت في وجه تلك العصابات وضربت بيد من حديد حتى تم ضبط اكبر 3 تشكيلات عصابية للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.



صدى البلد يرصد 3 وقائع منذ بداية عام 2021 وحتى اليوم ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (خمسة أشخاص من بينهم سيدة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بالاتصال بهم عشوائياً والادعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .

بالفحص وبتطوير مناقشة المتهمين وفحص أرقام الهواتف التى قام أحد المتهمين خلالها بالتواصل مع المجنى عليهم، أمكن التوصل إلى بلاغات نصب واستيلاء أخرى على عدد (24) مواطن بإجمالى مبالغ مالية تتجاوز (400 ألف جنيه) .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

الواقعة الثانية، سدد ضباط مباحث القاهرة لكمة قوية لعصابات الاستيلاء على أموال عملاء البنوك، بعد أن رصدوا تشكيلا عصابيا تبين أنه استولى على أكثر من ٢ مليون جنيه من حسابات المواطنين بطرق إحتيالية.



و القي القبض على أفراد العصابة وتم اعاده الأموال ، حيث تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالإتصال بهم والإدعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده بإستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من ٥ أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم وبحوزة أحدهم هاتف محمول، ٧ شرائح هاتف محمول "تستخدم فى إرتكاب الوقائع" .



واعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بإرتكاب عدد من الوقائع.

وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضى وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.



أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ٢ مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الواقعة الثالثة، في يوم الثلاثاء 9 فبرابر 2021، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.

بتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتهما 3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكتروني – مبلغ مالي، وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها محملة بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، كما اعترفوا بارتكاب 57 واقعة.

واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية.