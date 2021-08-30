الأتربي : لا يليق الكيل بمكيالين مع الزمالك فى أزمة شيكابالا .. ولن ننسحب من كأس مصر

قال محمد الأتربي نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك،إن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا الموقعة عليه من اتحاد الكرة على خلفية أزمته مع أحمد مجاهد قبيل تسليم درع الدوري ظالمة.

وقال الأتربي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك" عبر برنامج "زمالكاوي": "لا تهاون في حقوق نادي الزمالك، كنت متواجدًا في الملعب، وشيكابالا قائد الفريق كان يريد ادخال محمد عبد السلام وأسامة فيصل وأحمد عيد الذين شاركوا في الفوز بالدوري، ومباراة البنك الأهلي كانت تحصيل حاصل الفريق كان ضمن البقاء في الدوري والزمالك حصد لقب الدوري وتعتبر مباراة ودية ويجب أن نسعد الجماهير".

وأضاف: "اللاعبون كانوا يقفون في الممر محبوسين، كيف يتم منعهم، فظل شيكابالا يتحدث مع المسؤولين في الاستاد حتى فقد أعصابه ولكن لم يعتدي على أحد".



واستكمل: "الإيقاف لمدة 8 أشهر يحدث إذا اعتدى اللاعب على حكم أو ضرب مسؤول وهذا لم يحدث اللوائح في صالحنا، سنحصل على حقنا ولن نفرط فيه".

واستطرد: "في دوريات العالم كله يدخل جميع اللاعبين أرض الملعب وبعد التسليم العائلات بالأطفال تدخل الملعب، شاهدنا قبل ذلك نجلة محمد صلاح كان تلعب بالكرة وزوجته، ونرى راموس وكل اللاعبين وهذا شىء طبيعي، هناك دوريات في انجلترا عندما يحسم الفريق الدوري يتركون الجماهير تنزل أرض الملعب لأنها احتفالية".

وأردف: "لا يليق الكيل بمكيالين، فرجاني ساسي الموسم الماضي أزال السماعة من اذن الحكم وتم إيقافه لمدة 8 مباريات، إمام عاشور تعرض للإيقاف لمدة 12 مباراة وحدث موقف مشابه وحدث صلح لا يوجد مشكلة طالما حدث تصالح نريد العدالة لكل الأندية، الزمالك قلعة رياضية عملاقة لا يصح أن نشعر بأن هناك ظلم عليه".

وأتم: "نرفض مقولة أن الزمالك ينسحب من بطولة كأس مصر، الزمالك سوف يستمر في البطولة وإن شاء الله نحصل عليها، الزمالك لا يعتاد على الانسحاب من البطولات".