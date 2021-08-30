النمسا: مطار فيينا يستأنف عمله بشكل طبيعي بعد ثبوت عدم وجود متفجرات

قال بيتر كليمان المتحدث باسم مطار فيينا: إن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي بعد ثبوت عدم وجود متفجرات به بعد إنذار كاذب تسبب في إغلاق المطار 40 دقيقة وحدوث تكدس هائل بين الركاب.

وأضاف كليمان، في تصريح له، أنه تم إغلاق المطار بسبب إنذار كاذب من أجهزة الفحص الأمني، وأن مشكلة فنية في أجهزة التحكم أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار عن طريق الخطأ.

وأكد المتحدث باسم المطار حدوث تأخير كبير في السفر وتعطل آلاف الركاب في المطار، مشيرا إلى أنه في غضون ذلك لم تتمكن الطائرات من الإقلاع أو الهبوط، وعاد المطار للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى واستؤنفت الحركة الجوية ولكن ما زالت هناك تأخيرات.