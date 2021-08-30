3 ملايين جرعة من اللقاحات يوميا.. نقلة نوعية في كمية الإنتاج

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا في مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات إضافية ونقلة نوعية فى كمية الإنتاج، كما أنه نقلة نوعية في كمية الإنتاج التى ستحدث تصل إلى 3 مليون جرعة يومياً، بمعدل مليار جرعة فى السنة .

وأضاف" مدبولى"، خلال كلمة المذاعة بالمؤتمر اليوم، أننا كدولة من خلال وزارة الصحة نتفاوض مع الشركات العالمية لإنتاج لقاح فيروس كورونا للقارة الأفريقية كلها ونصدر لأشقائنا في المنطقة الإقليمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أننا نعمل على السرعة فى تنفيذه كمرحلة متقدمة مع الشركات للوصول إلى إنتاج اللقاحات وتوفيرها لكل القارة الأفريقية والمنطقة، لافتا إلى أن هذا المبنى العملات فى نهاية شهر نوفمبر القادم جاهز تماما ونتمنى ان نصل الى اتفاق نهائي.

قد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا صحفيا ، من مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة الخطوات التنفيذية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت تكلفتها حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، ويرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

ويتفقد مدبولي أقسام المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، والذي يضم خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.