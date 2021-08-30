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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: البدء بالعاملين في المدارس وبرنامج زمني لتطعيم الكل بلقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

 أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تنفيذ برنامج زمني  لتطعيم كافة العاملين في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة العاملة على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد مع البدء بالعاملين في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات ، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث قامت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، بتطعيم العاملين في مديرية القوى العاملة بالعريش بلقاح  فيروس كورونا المستجد.

توفير ٥ أجهزة 

وأعلن المحافظ أنه لن يسمح بدخول أى عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى التطعيم الخاص بكورونا .. مشيرا الى أنه تم  توفير ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا .. إلى جانب اتاحة ٧ فرق عاملة فى هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل.

وأضاف المحافظ أنه سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال ٧٢ ساعة مع النظام الجديد.

وقد واصلت حملات تطعيم العاملين في محافظة شمال سيناء ضد فيروس كورونا، عملها بتطعيم العاملين بمديرية القوي العاملة ومجلس مدينة نخل .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على قيام الفرق المتحركة بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بتطعيم العاملين فى المصالح الحكومية والهيئات الخدمية.

وأضاف وكيل الوزارة أن التطعيم مجانى بدون أى مقابل ، وأن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

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تنوع مصادر المياه لتلبية احتياجات المواطنين في محافظة شمال سيناء

 

برنامج زمني تطعيم العاملين سيناء

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