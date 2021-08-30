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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني للحكومة: يجب مواجهة أي معوقات تواجه المستثمرين فى قطاع الثروة المعدنية

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب

طالب الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بصفة خاصة إعطاء أهمية وعناية قصوى لمواجهة المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى قطاع الثروة المعدنية.

 

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القطاع من القطاعات الواعدة اقتصادياً اذا احسن استغلاله من خلال مواجهة المعوقات التى تواجه قطاع التعدين فى مصر لانها تحد من فرص المستثمرين فى توسيع نطاق استثماراتهم وفى مقدمة هذه المعوقات ما يتعلق بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المزايدات مع تحديد الاشتراطات بشكل دقيق على أن تكون المفاضلة بين المستثمرين على أساس المشروع الذى يحقق قيمة مضافة أعلى.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد بتجزئة المساحات المطروحة للاستغلال أو الاستكشاف لإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للاستثمار فى هذه الصناعة الحيوية ، مع إنهاء كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية فى شأن تخصيص الأراضى للاستكشاف قبل أية طروحات اضافة الى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمار فى صناعة التعدين.

رئيس مجلس الوزراء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قطاع الثروة المعدنية المستثمرين نظام الشباك الواحد

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