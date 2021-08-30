المخرج المنفذ لـ عركة امريكاني: المسلسل يستعرض قضية الميراث

قال مصطفى محمود المخرج المنفذ لـ مسلسل عركة امريكاني، إن المخرج المنفذ هى من يشاهد كل تفصيله بالعمل، ولا يتم أى شئ بالعمل دون الرجوع له.



وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن التنفيذ النهائي للعمل يخرج بعد مراجعة له، واكد أن العمل من الممكن أن يتم إعادته بشكل كامل حالة عدم الرضاء أو وجود مشكلات.



وكشف أن يوسف سليمان مؤلف و مخرج مسلسل عركة امريكاني، هو من عرض عليه الفكرة، وتم التنفيذ، لآن المسلسل يستعرض قضية على أرض الواقع وهى قضية الميراث.



وكشف أنه خريج زراعة، ولكن يحب الإخراج، وأنه بعد الانتهاء من الزراعة سيتم دراسة الإخراج.



