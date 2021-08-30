الكرملين: مناقشة فكرة الرئيس الفرنسي حول إقامة منطقة آمنة في كابول

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه ينبغي مناقشة فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إنشاء منطقة آمنة في العاصمة الأفغانية كابول، مشيرا إلى أنه من المهم معرفة موقف حركة طالبان من تلك الفكرة.



وردا على سؤال بشأن تقييم الكرملين لاقتراح الرئيس الفرنسي، قال بيسكوف - في تصريحات اليوم /الاثنين/ - "هذا اقتراح يجب مناقشته، ومن المهم للغاية مناقشة جميع أشكال مثل هذه المنطقة والنظام فيها.. والأمر الأهم من ذلك، هو معرفة موقف حركة طالبان من فكرة إنشاء مثل هذه المنطقة".



وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى وجوب إعادة النظر في وضح حركة طالبان كمنظمة إرهابية، قال بيسكوف "إن إعادة النظر في وضعية حركة طالبان كمنظمة إرهابية في روسيا أمر سابق لأوانه".



وأضاف: "تعلمون أن كلاً من الرئيس الروسي ووزارة الخارجية الروسية أكدا، في وقت سابق، أن روسيا تميل إلى النظر في الخطوات الأولى للقيادة الجديدة التي سيتم تشكيلها في أفغانستان.. دعونا لا ننسى أن الهيكل القيادي الجديد في أفغانستان لم يتشكل بعد".