اختلاف الطباع هل يفسد الزواج؟.. موضوع راجل و 2 ستات

طرح برنامج "راجل و 2 ستات" المذاع على قناة أون إي، تقديم شيريهان أبو الحسن وهيدى كرم، وسامح حسين، سؤالا بعنوان "هل اختلاف الطباع يفسد للزواج قضية".

وقالت شريهان أبو الحسن، إنها كانت تعلم صديقة لها تختلف طباعها عن زوجها، وكان يرفض الخروج معها للمشاركة فى الحفلات والتجمعات والمناسبات، وبعد فترة اكتشفت أن هذا الشخص بعلاقة بفتاة أخري، ويرتب للزواج منها.

وأشارت إلى أن هناك دراسة محلية تؤكد أن ربع حالات الطلاق فى العام الأول من الزواج يكون بسبب اختلاف الطباع.

وفى نفس السياق قالت هيدى كرم: "أنا هناك بعض الرجال يكون لهم طباع خاصة وعلى الزوجة احترامها، مثلا مشاهد البيت أو المطبخ بشكل منظم".

وقال سامح حسين، إن كل شخص سواء الزوج أو الزوجة له طباع، وعلى كل طرف احترامها.

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة، ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.