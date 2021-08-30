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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشررابط حجز موعد الكشف الطبي

شروط وخطوات إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي  للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد  ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ، حيث تبدأ الإجراءات إعتبارا من يوم الأحد الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

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خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي بجامعة حلوان

 

وحددت الجامعة خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي وهي:

١- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي والذي يتم فتحه للطلاب إعتبارا من يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

٢- يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

٣- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

٤- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية مبنى رقم ٣ بالحرم الجامعى للجامعة وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك إعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصراً.

جامعة حلوان ماجد نجم الكشف الطبي بطاقة الرقم القومي الدكتور ماجد نجم الحرم الجامعى

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