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تعليم

التكنولوجيا والتعليم بحلوان تناقش رسالة ماجستير خوارزميات تأمين البيانات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا إلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن خوارزميات تأمين البيانات خفيف الوزن باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية وتطبيقاتها التربوية.


تهدف الدراسة إلى توفير طريقة سريعة لفك تشفير الرسائل القصيرة المشفرة التي تتكون من 10 أحرف ويوضح كيف نقوم بتدريب شبكة الخلايا العصبية الاصطناعية باستخدام 50 رسالة مشفرة باستخدام الطريقة المقترحة لتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال استخدام الكثير من أنماط لأختبار الرسائل المشفرة في وقت أقصر في فك التشفير مقارنة بالحل باستخدام الطرق الرياضية.

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يمكن تطبيق هذه الطريقة المقدمة في هذا البحث في الرسائل الكبيرة التي تفيد بأن استخدام الرياضيات للتشفير وفك التشفير أمر صعب للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً جدًا ، لكن استخدام الشبكة العصبية سيكون سهلاً كأسلوب وتوقع للوقت أن يكون الاستهلاك قليلًا.

وقد تم استخدام تقنية الشبكة العصبية الاصطناعية المدربة Feed-Forward إحدى أنظمة الذكاء الاصطناعي ،لعمل شبكة مدربة بشكل احترافي على تشفير وفك تشفير مفاتيح غير متناظرة للرسائل النصية في بضع ثوان مما يحل مشكلة الوقت في أحد أهم عيوب استخدام تقنية تشفير الرسائل بمفاتيح غير متناظرة وهي من أهم تقنيات التشفير وأكثرهم صعوبة وأكثرهم امنا.


يصف الجزء الثاني من البحث إعداد وتصميم وحدتين دراسيتين لطلاب الكليات التكنولوجيا والتعليم في مقرر الموبايلات والتطبيق التربوي عليهم لتنمية الجانب المعرفي والأداء المهاري في عمل شبكة خلايا عصبية اصطناعية للتشفير وفك التشفير.


أعدت الدراسة الباحثة  إيمان سعيد عثمان محمد بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد كليه التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان والدكتور وائل إبراهيم أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان وتحت إشراف كل من الدكتور علي سعد جاب الله قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  كلية التربية - جامعة بنها والدكتور مدحت كمال محمد عمار أستاذ مساعد بقسم الرياضيات ـ كلية العلوم – جامعة حلوان و الدكتور أيمن السيد السيد حجاج  مدرس بقسم تكنولوجيا الالكترونيات  - كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان والدكتور خالد عوض مبارك الشرقاوي مدرس بقسم العلوم الاساسيه – معهد اكتوبر- العالي للهندسة.


لجنة الحكم والمناقشة الدكتورعلي سعد جاب الله قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  كلية التربية - جامعة بنها و الدكتور سيد محمد السيد سنجي استاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم – كلية التربية – جامعة بنها و الدكتور مصطفي علي رفاعي الطوخي استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الالكترونيات – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان والدكتورمدحت كمال محمد عمار أستاذ مساعد بقسم الرياضيات ـ كلية العلوم – جامعة حلوان و الدكتور أيمن السيد السيد حجاج مدرس بقسم تكنولوجيا الالكترونيات  - كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان.


وأظهرت الدراسة التي نالتها الباحثة بتقدير امتياز بإجماع الأراء بانة يمكن تحقيق تشفير وفك التشفير بمفاتيح غير متناظرة باستخدام شبكات الخلايا العصبية الاصطناعية واستخدام النتائج في تشفير الرسائل الطويلة مستقبليا باستخدام نفس التقنية.


وأوضحت الدراسة ل" صدي البلد " تم تنفيذ خوارزميات التشفير باستخدام شبكات الخلايا العصبية (ANN)  وعمل feedback propagation للحصول على نتيجة دقيقة للتشفير وفك التشفير مع ثبات مفتاحين التشفير العام والخاص مع جميع الرسائل.


وقد تم استخدام تقنية الشبكة العصبية الاصطناعية المدربة Feed-Forward إحدى أنظمة الذكاء الاصطناعي ،لعمل شبكة مدربة بشكل احترافي على تشفير وفك تشفير بمفاتيح غير متناظرة للرسائل النصية في بضع ثوان مما يحل مشكلة الوقت في أحد أهم عيوب استخدام تقنية تشفير الرسائل بمفاتيح غير متناظرة وهي من أهم تقنيات التشفير وأكثرهم صعوبة واكثرهم امنا، وتم استخدام النتائج الهندسية للبحث في إعداد التشفيروتصميم برنامج لطلاب الكليات التكنولوجيا والتعليم في مقرر الموبايلات .


وفسرت الدراسة:
1- انه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التشفير المعقد للرسائل النصيه في وقت قياسي.


2- ان يمكن تغير خصائص الشبكه لتنفيذ مهما كثيرة يصعب حلها بالطرق التقليدية وبنتائج بدقة عالية مع امكانية التطوير لشبكة الخلايا العصبية (ANN) طول الوقت.
وأتمت الدراسة بأن النتائج الهندسية لخرج شبكة الخلايا العصبية الاصطناعية يمكن استخدامها في التشفير وفك التشفير الرسائل ، وذلك ساهم في التطوير الامني للرسائل المرسلة .

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