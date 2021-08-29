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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: مد تنسيق الشهادات المعادلة لـ 15 سبتمبر

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن مد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبدالغفار، أن الحد المرحلة الثانية للتنسيق تنطلق بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى 4 سبتمبر.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة  77.4% ولشعبة أدبي 58.05%.


وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021 في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي   بينما تعلن النتيجة بشمل نهائي عقب المؤتمر عبر هذا الرابط

https://tansik.egypt.gov.eg/application/


ويعقد المؤتمر بحضور الأستاذ السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق . 

وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها  للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق. 
 
كما يتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية و كليات القطاع الطبي، وسيتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021 . 

تنسيق الجامعات 2021 تنسيق الشهادات المعادلة

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