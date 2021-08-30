الزمالك يحصل على استغناء الجزيري من المقاولون العرب

سددت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قيمة صفقة انتقال التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون لناديه بعد تفعيل الزمالك لبند شراء اللاعب.



وأرسل الزمالك الشيكات الخاصة بقيمة الصفقة لنادي المقاولون العرب خلال الساعات الماضية وحصل مسؤولو القلعة البيضاء على الاستغناء الخاص باللاعب.



جدير بالذكر أن الزمالك استعار الجزيري في يناير الماضي من المقاولون بنية الشراء، وقام النادي بتفعيل بند شراء اللاعب بناء على طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال محمد عادل فتحي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إن الزمالك سدد الشيكات اللازمة والتى تقدر بـ12 مليون جنيه طبقاً للشرط الموجود فى عقد إعارة اللاعب التونسي .

كان محمد عادل فتحي قال أمس خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "البلدوزر" المُذاع على قناة "الشمس": إن عماد النحاس المدير الفني للفريق مستمر مع المقاولون العرب في الموسم الجديد، وإن نادي الزمالك لم يحول أموال صفقة سيف الدين الجزيري حتى الآن".

يذكر أن سيف الجزيري كان يلعب لـ الزمالك معارًا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقده يسمح للقلعة البيضاء بشرائه نهائيًا.