هجوم ناري من مدير أعمال سميرة سعيد ضد محمد رمضان.. اعرف السبب

هاجم نضال هاني مدير أعمال المطربة سميرة سعيد ، الفنان محمد رمضان بعد تصريحاته الأخيرة بأحد البرامج التلفزيونية ، ونشر نضال تدوينة عبر حسابة بموقع “ فيسبوك ”.

وكتب نضال هانى " فيه فنان "مصري" عمل مقابلة بلبنان مع مذيعة فاشلة.. سألته: مين الفنانة اللبنانية اللي ممكن تعمل معها ديو؟

بيجاوبها: ما خلقت بعد.. ممكن كمان ١٥ سنة! (وضحك)

وتابع نضال : طيب أول شي لازم تشوف مين الفنانة اللبنانية اللي اصلا ممكن ترضا تعمل معاك ديو.. خصوصا انه بيروت عاصمة الفن (وحمدالله عندنا اهم واشهر وانجح نجوم بالوطن العربي)



وأضاف : هيدي المذيعة الفاشلة اللي بس جايبته لتطبله وتألهه.. كيف ممكن تمرق هيك تصريح وتسكت.. لا ضحكت كمان.. طيب. ”.



واختتم : كيف ممكن صحافتنا تمرق هيك تصريح؟ بس كرمال تكسب وده للاخ؟ اللي اصلا لجأ للبنان لما شاف انه الكل ضده بمصر الحبيبة ".

يذكر ان شن الفنان اللبناني باسم مغنية هجوما عنيفا على الفنان محمد رمضان، بعد تصريح الأخير أنه لم تولد بعد الفنانة اللبنانية التي تشاركه في ديو، من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب باسم:"(ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا) هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة وكأنه "الأسطورة" عبد الحليم حافظ مع أن عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يوما".

وأضاف :أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الإعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك الموهبة وحدها لا تكفي.. تواضع".

وأنهى حديثه قائلا"ملاحظة: تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية(أحبك)".

كانت مذيعة قد وجهت سؤالا للفنان محمد رمضان عن الفنانة اللبنانية التي تتمنى أن تعمل معها ديو؟" ليجيبها "لسه مجاتش يعني الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو ممكن تظهر بعد 15 سنة".