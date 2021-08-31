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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بارالمبياد طوكيو.. منتخب مصر رجال للكرة الطائرة جلوس يخسر أمام روسيا

صدى البلد

خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة جلوس، من نظيره الروسي، بنتيجة 3 أشواط نظيفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

 

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح المنتخب الروسي بنتيجة 24 - 21؛ ليستمر التقدم في الشوط الثاني بنتيجة 25 - 17، قبل أن يتم حسم المباراة في الشوط الثالث والأخير بنتيجة 25 -20.

 

وتضم مجموعة مصر في بارالمبياد طوكيو، كلاً من “روسيا واليابان والبوسنة والهرسك”.

 

ويضم المنتخب الوطني في هذه الدورة 12 لاعباً هم، هشام الشويخ وعبد النبي عبد اللطيف وحسام مسعود وأحمد عبد الجليل ومحمد أبو اليزيد ومحمد سعد وأحمد خميس وأشرف زغلول وصلاح عطا ومطاوع أبو الخير وأحمد عبد الفتاح والسيد موسى.

 

ويقود المنتخب الوطني الدكتور مسعد العيوطي مديراً فنياً، ومحمد بدوي مدرباً عاماً، وطاهر البهائي مدرباً، وغريب إدريس إدارياً.

 

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020 بـ49 لاعب ولاعبة في رياضات، ألعاب القوى والكرة الطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف والريشة الطائرة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والسباحة.

 

وتمتلك مصر طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية 183 ميدالية متنوعة بواقع، 49 ميدالية ذهبية و 68 ميدالية فضية و 66 برونز. 

مصر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الكرة الطائرة جلوس الألعاب البارالمبية بارالمبياد طوكيو الجولة الثالثة من دور المجموعات

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