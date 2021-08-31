روحي.. حمدي النقاز يتغزل في زوجته.. شاهد



حرص حمدى النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق والترجى الحالى، على نشر صوره جديدة له عبر حسابه الشخصى على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر النقاز، بصحبة زوجته ميرفي النقاز، بإطلالة جريئة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وعلق النقاز على الصورة قائلًا: "ياروحي".



يذكر أن حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك انتقل مؤخرًا إلى نادي الترجي الرياضي التونسي، لمدة 3 مواسم بعد فسخ تعاقده مع الأبيض مطلع العام الجاري.



وبدأ حمدي النقاز مسيرته في صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية في ليتوانيا ويعود بعدها إلى الترجى