الصحف الإماراتية : محمد بن زايد يبحث مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية.. الأردن يستعد للمرحلة الثالثة من إلغاء قيود كورونا.. انتهاء مهام أمريكا العسكرية في أفغانستان بعد 20 عاماً

55 دولة ومنطقة وأقليماً في قائمة أبوظبي الخضراء أول سبتمبر

تخفيض وتوحيد سعر فحص “كوفيد19” بالمنشآت الصحية

اعتراض مسيّرة حوثية استهدفت مطار أبها السعودي

حزب تونسي يدعو إلى حل البرلمان وتغيير قانون الانتخابات

«الصحة العالمية» تخشى وفاة 236 ألفاً بـ «كورونا» في أوروبا

مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعو طالبان إلى ضمان خروج «آمن» من أفغانستان



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أبرزت صحيفة الإمارات اليوم اصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلّة، تُسمى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، يكون مقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

أفادت صحيفة الخليج بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجب طيّب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية بحث، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل سموّه والرئيس التركي، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قالت صحيفة البيان إن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشفت عن «القائمة الخضراء» المحدّثة للمسافرين القادمين إلى العاصمة، التي تشمل 55 دولة ومنطقة وأقليماً، حيث يُعفى القادمون منها من فترة العزل عند زيارتهم للإمارة وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند وصول مطار أبوظبي الدولي.

وتضم القائمة: أستراليا، أرمينيا، الأردن، ألبانيا، البحرين، البرتغال، التشيك، الدنمارك، السعودية، السويد، الصين، الكويت، ألمانيا، المجر، النرويج.

أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري “PCR” في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة ليصبح سعره 50 درهماً مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.



عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة البيان بنعى الديوان الملكي السعودي أمس الاثنين الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء.

أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان التحالف العربي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت شن هجوم على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال التحالف إن محيط المطار شهد "تناثر الشظايا" من جراء اعتراض الطائرة، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

ذكرت صحيفة الوطن أنه بعد غدا الأربعاء تدخل الأردن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات، حيث تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله.

ونقلت قناة المملكة الأردنية أمس الاثنين عن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي أن الوضع الوبائي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية بفتح القطاعات في بداية سبتمبر.

قالت صحيفة الخليج إن حزب تونسي طالب، أمس الاثنين، بحل البرلمان نهائياً، باعتباره «بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب وآخر معاقل عصابات السلطة المنهارة»، فيما قال مصدر قضائي في محكمة القصرين على الحدود مع الجزائر، إن السلطات القضائية باشرت تحقيقات مع عناصر متورطة في محاولة تهريب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان المجمد غازي القروي إلى الجزائر، حيث أمسك الأمن بعنصر فيما يجري البحث عن عنصر ثانٍ لا يزال فاراً.

أفادت صحيفة الاتحاد بأنه فيما كان من المتوقع أن تعقد، أمس الاثنين، جلسة نيابية لمساءلة الحكومة الليبية من قبل البرلمان في طبرق، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب أن الحكومة طلبت تأجيل الاستجواب، لاستيضاح بعض النقاط، مضيفا أن الجلسة ناقشت فقط مشروع قانون انتخاب السلطة التشريعية الجديدة.



دوليا، قالت صحيفة الوطن إن منظمة الصحة العالمية أعربت، أمس الاثنين، عن خشيتها من أن يودي «كوفيد 19» بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر، معربة عن قلقها حيال ركود معدّلات التطعيم، والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر، وبات على نحو مليوني عامل خدمة في فرنسا إبراز الشهادة الصحية، للسماح لهم بالاستمرار في العمل.

قالت صحيفة البيان ان الولايات المتّحدة علّقت وجودها الدبلوماسي في أفغانستان ونقلت عمليات سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة، مشيراً إلى "المناخ الأمني الضبابي والوضع السياسي" في البلد الذي تسيطر عليه حركة طالبان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنللصحافيين بعيد إعلان البنتاغون إنجاز انسحابه من أفغانستان إنّه "اعتباراً من اليوم، علّقنا وجودنا الدبلوماسي في كابول ونقلنا عملياتنا إلى الدوحة"، مشيراً إلى أنّه سيتمّ إخطار الكونغرس بهذا القرار.

ذكرت صحيفة الخليج أن مجلس الأمن الدولي تبنى، الاثنين، قراراً يدعو حركة «طالبان» إلى احترام «التزاماتها» من أجل خروج «آمن» لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها. وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن ال15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

أوضحت صحيفة الإمارات اليوم اعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، الاثنين، انتهاء مهام بلاده العسكرية في أفغانستان بعد 20 عاماً، مؤكداً أن آخر طائرة أمريكية غادرت مطار كابول منذ 12 ساعة.

وأضاف كيربي أنه لم يتم مشاركة معلومات مع حركة "طالبان" بشأن مغادرة آخر طائرة، مشيراً إلى أنه تم عطل عمل ما بقي من أسلحته في أفغانستان.

كما أشارت الصحيفة إلى اعلان الجيش الأمريكي أنّه أعطب قبل انسحابه من مطار كابول طائرات وآليات مدرّعة ومنظومة دفاعية مضادّة للصواريخ.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي إنّ قواته "نزعت سلاح" هذه الأعتدة أي أعطبتها وجعلتها غير قابلة للتشغيل مرة أخرى.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ العتاد الذي تمّ تعطيله يشمل 73 طائرة، مؤكّداً أنّ "هذه الطائرات لن تحلّق مرة أخرى".

أوضحت صحيفة الخليج إعلان نقابة (جي دي إل) لسائقي القطارات في ألمانيا إنهم سيضربون عن العمل في أول سبتمبر/ أيلول ولمدة أسبوع بعد أن فشلت محادثات بشأن الأجور مع دويتشه باهن، الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية، في الوصول إلى حل وسط.

ذكرت صحيفة الاتحاد أن معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية أعلن أن زلزالا قوته 4.1 درجة وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) قرب بلدة كورينث اليونانية، وشعر به الناس في أثينا.

ووقع الزلزال على بعد 21 كيلومترا جنوب شرقي كورينث على عمق ستة كيلومترات في الساعة 21.06 بتوقيت جرينتش.