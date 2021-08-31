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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي كيوان تعلن انتهاء تصوير مسلسل «بيت المعادي»

أبطال مسلسل بيت المعادي
أبطال مسلسل بيت المعادي

أعلنت الموديل المصرية إنجي كيوان انتهاءها من تصوير مشاهدها في مسلسل بيت المعادي الذي تشارك في بطولته مع تارا عماد وشريف حافظ.

ونشرت إنجي كيوان صورا من كواليس أو تجاربها التمثيلية الذي يخرجه محمد سلامة، وعلقت عليها قائلة:" فركش حاليا.. يشرفني ويسعدني حقا أن أتيحت لي الفرصة للمشاركة في هذا المشروع المثير مع هذا الفريق المذهل". 

واستطرت إنجي كيوان قائلة:" شكرا لكم جميعا على الدعم والعمل الجاد والوقت المذهل.. لا أستطيع الانتظار حتى يتم بثه"، متمنية أن يعجب الجمهور بالعمل وبأدائها التمثيلي. 

انضمت إنجي كيوان مؤخرا لفريق مسلسل الستات بتعرف تقتل، وتنتظر بدء تصوير مشاهده أول الشهر المقبل. 

اشتهرت إنجي كيوان بعدما شاركت في إعلان برفيوم عمرو دياب، وانتشرت شائعات حول ارتباطهما، وقالت إنجى كيوان، في لقاءببرنامج "et بالعربى"، "ليس هناك أى نوع من الارتباط، وكل ما تردد أمر عار تمامًا من الصحة".

من هي  إنجي كيوان ؟

 ونرصد فيما يلي بعض المعلومات عن  إنجي كيوان:

– إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.

– تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.

– كانت تهوى التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

– متزوجة من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.

– شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

– شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

تألقت الإعلامية إنجي كيوان، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

خضعت لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.

انجي كيوان بيت المعادي تارا عماد شريف حافظ الستات بتعرف تقتل

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