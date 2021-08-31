عاصفة ترابية تحجب الرؤية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بـ الوادي الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد، لعاصفة ترابية اليوم الثلاثاء ، خاصة بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة ، محملة بالأتربة مع انخفاض في مستوى الرؤية الرأسية والأفقية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة لمواجهة اي تداعيات تنجم عن سوء الأحوال الجوية .

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توخي الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو تقلبات جوية على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

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ورفعت محافظة الوادي الجديد حالة الطواريء بمديريات الخدمات تحسبا لوقوع أي حوادث ناجمة عن سوء الأحوال الجوية فيما أعلنت الحماية المدنية استعدادها لمواجهة أي حوادث حرائق تنجم عن سرعة الرياح أو وقوع أعمدة كهرباء .