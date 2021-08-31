عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاصفة ترابية تحجب الرؤية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بـ الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

تعرضت محافظة الوادي الجديد، لعاصفة ترابية  اليوم الثلاثاء ، خاصة  بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة ، محملة بالأتربة مع انخفاض في مستوى الرؤية الرأسية والأفقية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة لمواجهة اي تداعيات تنجم عن سوء الأحوال الجوية .

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توخي الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو تقلبات جوية على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

اقرأ أيضا:

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إستثمار زراعي بقرية الراشدة بالداخلة

ورفعت محافظة الوادي الجديد حالة الطواريء بمديريات الخدمات  تحسبا لوقوع أي حوادث ناجمة عن سوء الأحوال الجوية فيما  أعلنت  الحماية المدنية  استعدادها لمواجهة أي حوادث حرائق تنجم عن  سرعة الرياح أو  وقوع أعمدة كهرباء .

الوادى الجديد الادارة العامة للمرور هيئة الأرصاد الجوية الحماية المدنية هيئة الأرصاد رجال المرور الطرق عاصفة درجة الإستعداد القصوى تقلبات جوية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يفتتح المركز التكنولوجي وشادر الخضر والفاكهة بالداخلة

ترشيحاتنا

مايكروسوفت تنهي دعم برامج الأوفيس على أجهزة اللاب توب ChromeBook

باقة 300 ألف درهم.. 5 سيارات SUV موديل 2021 فى المغرب | صور

مفاجأة بدر بانون.. مصير « السلطان » مع الأهلي وحقيقة استغناء موسيماني عنه

السعودية.. قوات التحالف تكشف عن جنسيات مصابي مطار أبها الدولي

بريطانيا: من السابق لأوانه اتخاذ قرار بالتعامل مع حركة طالبان

باروكى يستعد في إيطاليا لأكبر حدث مصري في تاريخ السباحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

تعرف على رد فعل جنش بعد أنباء رحيله عن الزمالك

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

فاروق جعفر يكشف عن شرط الزمالك الوحيد لضم عبدالله السعيد

تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو.. شاهد

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

فيديو

فيديوجراف.. تخصص حسابات بنكية.. تفاصيل القبض على 3 تشكيلات عصابية

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

فيديو جراف.. باي باي بي إن سبورتس .. المتحدة تمهد الطريق لمشاهدة مجانية لتصفيات المونديال

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ