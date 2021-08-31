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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب المرتزقة وتوحيد الجيش.. أبرز ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر جوار ليبيا

وزراء خارجية دول
وزراء خارجية دول جوار ليبيا

طالبت دول جوار ليبيا في اجتماعها بدولة الجزائر، اليوم الثلاثاء، بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وشدد البيان الختامي لمؤتمر دول جوار ليبيا، على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وضرورة إشراك دول الجوار الليبي في أي مسارات بشأن تلك المسألة.

ودعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي في البيان الختامي، إلى "انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم"، وشددوا "على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي تم إطلاقها في هذا الصدد".

كما شدد الوزراء بحسب البيان على ضرورة "إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية".

كما دعا الوزراء إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، ورحبوا بمقترح مصر باستضافة الاجتماع القادم لوزارة خارجية دول جوار ليبيا في  موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.

وأكد البيان الختامي على  ضرورة "تكثيف الحوار مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحل السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية".
 

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