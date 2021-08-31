أعلي حصيلة إصابات يومية.. فيروس كورونا يفتك بـ إسرائيل ومتحور دلتا يتوحش

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متحور دلتا سريع الانتشار من كورونا.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، سجلت إسرائيل 10947 إصابة جديدة، وكان أعلى معدل للإصابات قد سجل يوم 18 يناير وبلغ حينها 10118 إصابة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيتن أنه يمكن السيطرة على ارتفاع حالات الإصابة من خلال التطعيم والالتزام بإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.

وحثت الحكومة جميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق للحصول على جرعة ثالثة من لقاح فايزر، وتلقى حوالي 60٪ من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعتين من اللقاح.