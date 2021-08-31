«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى



سيطرت طالبان على أفغانستان بسرعة مذهلة لكن يبدو من غير المرجح أن يتمكن المتشددون من الوصول بسرعة إلى معظم أصول البنك المركزي الأفغاني التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار. يعتقد أن البنك المركزي في البلاد ، بنك دا أفغانستان (DAB) ، يحتفظ بالعملة الأجنبية والذهب والكنوز الأخرى في خزائنه ، وفقًا لمسؤول أفغاني. لكن معظم الأصول محتجزة خارج أفغانستان ، مما قد يجعل معظمها بعيدًا عن متناول المتمردين ، وفقًا لمسؤولين أفغان ، بمن فيهم محافظ البنك بالنيابة السابق ، أجمل أحمدي ، الذي فر من كابول. وقال أحمدي في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء "بالنظر إلى أن طالبان ما زالت مدرجة في قوائم العقوبات الدولية ، فمن المتوقع (تأكيد) تجميد هذه الأصول ولن تكون في متناول طالبان" . وأضاف: "يمكننا القول إن الأموال التي يمكن لطالبان الوصول إليها ربما تكون 0.1-0.2٪ من إجمالي الاحتياطيات الدولية لأفغانستان. ليس كثيرًا". وقالت طالبان يوم السبت إن الخزانة والمرافق العامة والمكاتب الحكومية ملك للأمة و "يجب أن تخضع لحراسة مشددة". يُظهر أحدث بيان مالي تم نشره عبر الإنترنت أن DAB تمتلك أصولًا إجمالية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار ، بما في ذلك ما قيمته 1.3 مليار دولار من احتياطيات الذهب و 362 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية ، بناءً على معدلات تحويل العملات في 21 يونيو ، تاريخ التقرير. ويقدر الأحمدي إجمالي الاحتياطيات الأسبوع الماضي بنحو 9 مليارات دولار. غالبًا ما تودع البنوك المركزية ، خاصة في الدول النامية ، أصولها في الخارج مع مؤسسات مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (FRBNY) أو بنك إنجلترا. أظهر بيان DAB الموحد أن الاحتياطي الفيدرالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي احتفظ بسبائك ذهب بقيمة 101،770،256،000 أفغاني - في ذلك الوقت 1.32 مليار دولار - نيابة عن البنك المركزي الأفغاني في خزائنه بحلول نهاية عام 2020. كما ذكر بيان DAB الصادر في يونيو أن البنك يمتلك استثمارات بقيمة 6.1 مليار دولار. ولم يقدم تقرير يونيو / حزيران تفاصيل عن تلك الاستثمارات ، لكن تفصيلاً في تقرير نهاية العام أظهر أن الغالبية كانت في شكل سندات وأذون وزارة الخزانة الأمريكية. تمت الاستثمارات من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ، وهو أحد أذرع البنك الدولي ، أو من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمحتفظ به في نيويورك. من بين العناصر الأصغر حجمًا ، أسهم في مجمع استثماري من قبل بنك التسويات الدولية (BIS) ، ومقره سويسرا ، بالإضافة إلى بنك التجارة والتنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي في تركيا. وقال أحمدي على تويتر "وفقًا للمعايير الدولية ، يتم الاحتفاظ بمعظم الأصول في أصول آمنة وسيولة مثل سندات الخزانة والذهب" ، مؤكداً أن الأصول كلها محتفظ بها في بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك التسويات الدولية من خلال برنامج البنك الدولي أو حسابات بنكية أخرى.

هذا فى حين ان بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن البنك لا يقر أو يناقش أصحاب الحسابات الفردية ، ولكنه على اتصال بشكل عام بالوكالات الحكومية الأمريكية لمراقبة الأحداث التي قد تؤثر على السيطرة على بنك مركزي أجنبي. وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرويترز: "أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان". تبلغ قيمة مقتنيات DAB النقدية من العملات الأجنبية التي تبلغ قيمتها حوالي 362 مليون دولار تقريبًا دولارات أمريكية بالكامل ، وقد تم الاحتفاظ بها في المكاتب الرئيسية للبنك وفروعه بالإضافة إلى القصر الرئاسي ، الذي أصبح الآن في أيدي طالبان. كما يوضح بيان نهاية العام الصادر عن DAB أنه تم الاحتفاظ بأقل من 160 مليون دولار من سبائك الذهب والعملات الفضية في قبو البنك في القصر الرئاسي. تحتوي خزائن البنك المركزي الأفغاني أيضًا على كنز من المجوهرات الذهبية والحلي والعملات المعدنية التي يعود تاريخها إلى 2000 عام والمعروفة باسم كنز باكتريان ، وفقًا لليونسكو. يُفترض أن حوالي 21000 قطعة أثرية قديمة فقدت حتى عام 2003 ، عندما تم العثور عليها في قبو سري في قبو البنك المركزي ، بعد أن نجت من الحقبة السابقة من حكم طالبان غير المكتشفة. أفادت محطة تولو نيوز المحلية أن المشرعين الأفغان طرحوا في يناير فى هذا العام فكرة إرسال الكنوز إلى الخارج لحفظها في مكان آمن ، محذرين من أنها معرضة للسرقة.

قدر صندوق النقد الدولي (IMF) الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأفغاني بنحو 9.5 مليار دولار في عام 2021 في أحدث مراجعة نُشرت في يونيو . يُترجم هذا إلى غطاء استيراد لأكثر من 15 شهرًا - أعلى بكثير من الأشهر الثلاثة التي يُنظر إليها على أنها حد أدنى آمن. سيكون السؤال الرئيسي هو كيفية التعامل مع حصة أفغانستان في تخصيص 650 مليار دولار من احتياطيات عملة حقوق السحب الخاصة للبلدان الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة في 23 أغسطس. يهدف هذا التوزيع لحقوق السحب الخاصة ، وهي وحدة الصرف الخاصة بالصندوق على أساس الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان ، إلى دعم احتياطيات البلدان النامية المتوترة بسبب جائحة كوفيد -19. أفغانستان العضو في صندوق النقد الدولي مؤهلة لتخصيص حوالي 455 مليون دولار ، بناءً على حصتها البالغة 0.07 ٪ في الصندوق. سيكون من الصعب استيعاب حصول طالبان على هذه الأصول في العواصم في جميع أنحاء العالم ، ولكن ليس كل البلدان لديها حق الوصول إلى حقوق السحب الخاصة المخصصة لها. في عام 2019 ، علق صندوق النقد الدولي وصول فنزويلا إلى حقوق السحب الخاصة بعد أن رفض أكثر من 50 دولة عضو تمثل غالبية أسهم الصندوق الاعتراف بحكومة نيكولاس مادورو. وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمدي قبل عزله من الحكام الجدد "لست متأكدا مما إذا كان هذا التخصيص سيستمر الآن فيما يتعلق بأفغانستان." حثت مجموعة من 18 المشرعين الجمهوريين وزير الخزانة الامريكي جانيت يلين في بريد إلكتروني للتدخل في صندوق النقد الدولي "لضمان أن يتم إجراء أية حقوق السحب الخاصة المخصصة المتاحة لأفغانستان الذي تقوده طالبان". لم يستجب الصندوق ، الذي يذعن لأعضائه بشأن التحولات السياسية المتنازع عليها ، لطلب للتعليق على تخصيص حقوق السحب الخاصة المعلقة لأفغانستان. من جانب اخر علنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تجميد المساعدات الاقتصادية الأوروبية لأفغانستان حتى تظهر حركة "طالبان" نواياها. وقالت فون دير لاين خلال الاجتماع الافتراضي لمجموعة "السبع الكبار"، نخصوص تمديد مده الانسحاب الى ما بعد 31 اغسطس 2021 ، إن "المساعدات الاقتصادية لأفغانستان مجمدة الآن وستبقى مجمدة حتى تظهر حكومة "طالبان" نواياها".

مع اقتراب انتهاء الحرب التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان ، واستيلاء طالبان على السلطة ، هناك الكثير من المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. يقترح البعض على الإنترنت أن الحكومة الأمريكية ، وتحديداً وكالة المخابرات المركزية ، مولت طالبان. ويعتقد عند مصادر الكونجرس هذا غير صحيح بشكل دقيق . وان وكالة المخابرات المركزية لم تمول بشكل مباشر طالبان ، التي تشكلت في عام 1994. أعطت وكالة المخابرات المركزية الأموال للمقاتلين الأفغان المناهضين للسوفييت في الثمانينيات من القرن الماضى. بعض هؤلاء المقاتلين ، وفقًا لمصادرنا ، انضموا لاحقًا إلى طالبان. في ديسمبر 1979 ، أرسل الاتحاد السوفيتي قوات إلى أفغانستان لحماية الحكومة الشيوعية التي يديرها حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني. بقيت تلك القوات في البلاد لمدة عقد. بدأت وكالة المخابرات المركزية بإرسال الأموال عبر الحكومة الباكستانية إلى المجاهدين ، وهم مجموعة من المسلحين الإسلاميين الذين كانوا يقاتلون السوفييت. الولايات المتحدة تدعم القوات المناهضة للسوفيات خلال ثمانينيات القرن الماضي ، وبدأت فعلاً عام 1985 . واخت العمليه مفهوم الاعصار. بدأت عملية الإعصار صغيرة جدًا حتى وصلت أخيرًا إلى النقطة التي بلغت فيها مليارات ومليارات الدولارات. كما وجد وا تقرير خدمة أبحاث الكونغرس ، والذي يدعم ذلك ، حيث اتضح إن حوالي 3 مليارات دولار تم منحها للمجاهدين من 1980 إلى 1989 وفقًا لوزارة الخارجية. "إن المجاهدين استفادت من الأسلحة والمساعدات الأمريكية، التي تقدم من خلال وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وذلك بالتعاون مع مديرية المشتركة بين المخابرات الباكستانية (ISI)، و" يقرأ التقرير . وتم تقرير انه كان في ذلك الوقت مبلغًا كبيرًا من المال. لقد كانت حجر الزاوية في استراتيجية الرئيس ريغان لتعزيز المقاومة ضد الاتحاد السوفيتي في جميع أنحاء العالم . فإن المجاهدين سبقوا حركة طالبان ، التي بدأت تتشكل عام 1994 ، بعد حوالي خمس سنوات من توقف غالبية تمويل المجاهدين. أن بعض مقاتلي المجاهدين ذهبوا فيما بعد لتشكيل طالبان. في 1993-1994، رجال الدين الأفغاني الإسلامية والطلاب، ومعظمهم من الريف، والأصل البشتون، شكلت حركة طالبان" . كان العديد منهم من المجاهدين السابقين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الصراع بين أحزاب المجاهدين وانتقلوا إلى باكستان للدراسة في المعاهد الإسلامية (" المدارس ") بشكل رئيسي في مدرسة" الديوبندي "الإسلامية. وقامت المخابرات الباكستنايه بالتمويل الاساسيى.

هذا وقد عانت افغانتستان نقص السيولة على مستوى البلاد ، وإغلاق الحدود ، وانخفاض العملة ، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسرعة. واضطرت العديد من البنوك إلى إغلاق أبوابها بعد نفاد السيولة النقدية هذا الأسبوع. انتشرت الصور التي تظهر مئات من سكان كابول يتزاحمون خارج الفروع في محاولة غير مجدية لسحب الأموال من حساباتهم. يصطف الأفغان خارج بنك عزيزي لسحب النقود بينما يعاني البنك من أزمات مالية في كابول. بدون وجود سلطة تدير البنك المركزي ، يبدو أن طباعة النقود لتغطية النقص ليس خيارًا ، على الأقل في المدى القصير. أوقفت ويسترن يونيون جميع الخدمات وحتى نظام ”الحوالة” الذي يعود إلى قرون - والذي يسهل المعاملات عبر الحدود عبر شبكة متطورة من الصرافين والاتصالات الشخصية - في الوقت الحالي ، لا يزال مغلقًا.

من الصعب الحصول على نظرة ثاقبة حول تبني العملات المشفرة في أفغانستان. بالإضافة إلى حقيقة أن قياس تبني العملة المشفرة على المستوى الشعبي ليس بالأمر السهل ، فإن الناس يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء هويتهم. بعض الأفغان ، على سبيل المثال ، سيخفون عنوان IP الخاص بهم باستخدام شبكة افتراضية خاصة ، أو VPN ، من أجل إخفاء بصمتهم الرقمية الجغرافية. وعلى عكس العديد من معززات العملة المشفرة - الذين يميلون إلى أن يكونوا صوتيًا وقائمًا على المجتمع - غالبًا ما لا يريد مؤيدو العملة الرقمية داخل أفغانستان أن يعرف الآخرون بوجودهم. ومع ذلك ، فإن بحثًا جديدًا من شركة بيانات blockchain Chainalysis يقدم بصريات جديدة على شبكة العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) المزدهرة على ما يبدو في البلاد ، والتي تعد بشكل متزايد المقياس الأكثر دلالة للاعتماد في أفغانستان. يستخدم Hotak وأصدقاؤه تبادل P2P الخاص بـ Binance ، والذي يسمح لهم بشراء وبيع عملاتهم مباشرة مع مستخدمين آخرين على المنصة. يمنح مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لعام 2021 من Chainalysis أفغانستان مرتبة 20 من أصل 154 دولة تم تقييمها من حيث التبني الكلي للعملات المشفرة. وعندما تنعزل عن حجم التبادل التجاري P2P ، تقفز أفغانستان إلى المرتبة السابعة. هذه خطوة كبيرة في 12 شهرًا فقط: في العام الماضي ، اعتبرت Chainalysis وجود العملة المشفرة في أفغانستان ضئيلًا للغاية بحيث تستبعدها تمامًا من تصنيفها لعام 2020 . أوضح بواز سوبرادو ، محلل بيانات التكنولوجيا المالية في لندن ، أن ”أفغانستان في المقام الأول منطقية من وجهة نظر ضوابط رأس المال ، نظرًا لصعوبة نقل الأموال إلى الداخل والخارج”. ويخبر بعض الخبراء قناة CNBC أن Chainalysis قد يقلل في الواقع من اعتماده بشكل عام. أوضح سوبرادو: ”على عكس العديد من البلدان الأخرى ، لا تمتلك الدول الخاضعة للعقوبات بيانات جيدة وواضحة عن أسواق P2P”. ويقول إن هذا يتعلق جزئيًا بحقيقة أنه من الصعب تتبع تلك المعاملات.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، قامت الأخوات ورائدات الأعمال الأفغان إيلها ورويا - وكلاهما كان لهما تركيز على علوم الكمبيوتر في جامعة هيرات - بتأسيس صندوق المواطن الرقمي ، وهي منظمة غير حكومية تساعد النساء والفتيات في البلدان النامية على الوصول إلى التكنولوجيا. لدى المنظمة 11 مركزًا لتكنولوجيا المعلومات للنساء فقط في هرات واثنان آخران في كابول ، حيث يقومون بتعليم 16000 أنثى كل شيء بدءًا من مهارات الكمبيوتر الأساسية إلى تقنية blockchain . قبل تعليق الفصول الدراسية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كان إنشاء محفظة تشفير أيضًا جزءًا من المناهج الدراسية. أخبرت Elaha Mahboob قناة CNBC أن بعض الطلاب اختاروا تأمين أموالهم في حسابات التشفير ، وبدأ عدد قليل منهم على وجه التحديد في الاستثمار في البيتكوين والإيثريوم من أجل تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل. ادر عدد قليل من المشاركين في صندوق المواطن الرقمي البلاد واستخدموا حسابات التشفير التي قاموا بإنشائها في الفصل كوسيلة لتحويل أموالهم إلى الخارج. كان تعرض أفغانستان للغلاف الخفي يحدث أيضًا داخل القصر الرئاسي. أخبرت شركة Fantom blockchain لشبكة CNBC أنها كانت تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة السابقة. تضمن أحد هذه المشاريع مع وزارة الصحة تجربة تقنية blockchain لتتبع الأدوية المزيفة . يقول فانتوم إن الطيار ”انتهى بنجاح” ، وكانوا يستعدون للانطلاق على المستوى الوطني قبل تولي طالبان زمام الأمور. ثم هناك Bitrefill ومقره السويد ، وهو سوق عبر الإنترنت يساعد العملاء على العيش على العملات المشفرة من خلال تبادل العملات الرقمية مثل البيتكوين أو الدوجكوين مقابل بطاقات الهدايا مع التجار الشركاء. في أفغانستان ، تشمل عروض البطاقات العديد من مزودي خدمات الهاتف المحمول ، وألعاب مثل Fortnite و Minecraft و Hotels.com و Flightgift ، والتي يمكن استبدالها برحلات مع 300 شركة طيران دولية. على الرغم من أن الشركة لن تشارك أرقام المبيعات المسجلة مع CNBC ، إلا أن Bitrefill تحظى بتأييد Janey Gak ، التي تستخدمها لتعبئة هاتفها. أصبح حسابها على Twitter أمرًا لا بد منه بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في فهم الوضع على الأرض من خلال عينيها ، لكنها أيضًا تبشر بقوة البيتكوين في تغيير البلاد.

