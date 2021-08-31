الأطباء حذروها..نهال عنبر تعود لـ زقاق المدق الليلة رغم إصابتها بارتجاج المخ

أكدت سكرتيرة الفنانة نهال عنبر انها خرجت اليوم من المستشفى ، وأصرت على تقديم دورها ضمن العرض المسرحى “ زقاق المدق” مساء اليوم .

وتابعت سكرتيرة الفنانة نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الفنانة نهال عنبر مازالت تعانى من الدوار والغثيان بعد أصابتها بارتجاج فى المخ إثر سقوط جزء من الديكور عليها ، الا انها أصرت على تقديم المسرحية وعدم الغاء العرض رغم تحذيرات الأطباء " .

وأضافت: أن الفنانة نهال عنبر فعلت ذلك حتى من أجل عدم الغاء العرض المسرح حتى لا تعطل مصالح زملائها ، مؤكدة أنها في تمام الساعة 11 مساءاً ستكون على خشبة المسرح " .

نهال عنبر بعد نقلها المستشفى

تفاصيل الإصابة :

كشفت الفنانة الكبيرة نهال عنبر عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، تفاصيل وعكتها الصحية، مؤكدة انه حالتها في تحسن حاليا.

وأضافت نهال عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أشكر الأطقم الطبية بمستشفى العالمين الجديدة وكل الوسط الفتى وخارجه على حجم الاهتمام، متابعة : حالتي الصحية في تحسن حاليا واشكر كل من تقدم بالسؤال عني أثناء أصابني بالارتجاج.

وتابعت الفنانة الكبيرة نهال عنبر عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أنها مازلت تعاني من دوخة بسيطة لكن مواصلة العمل بالمسرح واجب لا تستطيع تركه، مستدركة أن الأطقم الطبية المعالجة لها طمأنوها ولا توجد مشكلة من العمل ولكن سيكون هناك ألم.

وأوضحت الفنانة الكبيرة نهال عنبر عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أنها اصيبت بارتجاج في المخ أثناء تقديم مسرحية زقاق المدق، لافتة إلى أن الأطقم الطبية بالمستشفى اكدوا عدم وجود خطورة على صحتها حال مواصلة العمل.

الجدير بالذكر ان نهال عنبر تشارك حالياًُ فى بطولة مسرحية "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية ، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.