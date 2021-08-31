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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم صعيدية تحقق حلمها بدخول كلية الطب بعد الثلاثين.. فيديو

أم صعيدية تحقق حلمها
أم صعيدية تحقق حلمها بدخول كلية الطب بعد الثلاثين

كشفت لمياء فاروق تفاصيل تحقيق حلمها بدخول كلية الطب بعد زواجها وتخطيها سن الثلاثين في محافظة سوهاج.

وقالت لمياء فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" ما فعلته كان حلم بالنسبة لي منذ 12 عاما، ومن زمان وانا بحلم باليوم اللي هكون فيه طبيبة".

 

وأضافت لمياء فاروق:"  عايزة اصبح دكتورة شاطرة في مجالي، ولكنني لم اتمكن ان اتخذ هذا القرار في سن مبكرة، وبعد زواجي وولادة اطفالي الثلاثة  قررت دخول الثانوية العامة مجددا  كي أحصل على مجموع مرتفع وادخل كلية الطب  ".

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وتابعت لمياء فاروق :"  عندما استشرت والدي وزوجي دعموني بشكل كبير ، واتخذت اول خطوة في تحقيق حلمي بان أصبح طبيبة ".

 

وأكملت لمياء فاروق :"  امي ساندتي بشكل كبير في فترة مذاكرتي في الثانوية العامة وكانت تشيل هم تربية ابنائي الثلاثة أثناء فترة دراستي ".

كلية الطب سوهاج الزواج الثانوية لمياء فاروق اخبار التوك شو

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