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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء سدادها 4 سبتمبر ويمكن تقسيطها.. مصروفات المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية  أنه سيتم فتح باب سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية الخاصة بالعام الدراسي الجديد  2021/2022 في الفترة من 4 سبتمبر 2021 حتى 15 سبتمبر 2021.

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية للمستوى الأول بـ رياض الأطفال للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢، تبلغ  13700 جنيه مصري (فقط ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة جنيه فقط لا غير) ، بينما تبلغ تكلفة الكتب الدراسية للفصلين الدراسيين والتي يتم سدادها بإيصال مستقل بناء على القواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة 600 جنيه مصري فقط ستمائة جنيه مصري ، ويبلغ قيمة الزي المدرسي مبلغ 1300 جنيه (فقط ألف وثلاثمائة جنيه مصري فقط لا غير).

المدارس المصرية اليابانية

و قالت وزارة التربية والتعليم ، إنه في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢ تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

 

  • السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.
  • السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر
  • تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب
  • دفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر والقسط الثالث في شهر يناير).

 

طريقة تقسيط مصروفات المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتاح تقسيط كامل لـ مصروفات المدارس المصرية اليابانية من خلال بنك مصر لمن يرغب ، من خلال : دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر والقسط الثالث في شهر يناير).

وبالنسبة لاسترداد مصروفات المصرية اليابانية ، فبناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 ، يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية: 

  • إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية
  • إذا كان التحويل في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10%من القسط الأول
  • إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل
  • إذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

 

مصروفات المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية المصرية اليابانية مصروفات المدارس

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