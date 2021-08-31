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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يعير هيكتور بيليرين لـ ريال بيتيس

هيكتور بيليرين
هيكتور بيليرين

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الاثنين، تعاقده مع هيكتور بيليرين قادمًا من نادي ارسنال الإنجليزي.

وانتقل هيكتور بيليرين لصفوف ريال بيتيس على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وبدأ هيكتور بيليرين مسيرته مع أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، قبل الانتقال لارسنال الإنجليزي عام 2011.

ولعب بيليرين مع ارسنال 239 مباراة في مختلف المسابقات، وفاز معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، والدرع الخيرية الإنجليزية مرتين.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لاحتمالية عودة هيكتور بيليرين للعب لنادي برشلونة الإسباني، لكنه انتقل أخيرًا لريال بيتيس. 

برشلونة أرسنال الاتحاد الانجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الاتحاد ريال بيتيس نادي برشلونة

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