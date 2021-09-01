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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها مشاكل نفسية .. أسباب الضعف الجنسي عند الرجال

الدكتور خالد حافظ
الدكتور خالد حافظ

كشف الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، عن أسباب الضعف الجنسي عند الرجال.

 

وقال خالد حافظ خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن ضعف الرغبة تأتي نتيجة وجود مشكلة نفسية أو وجود خلل فى الهرمونات، موضحًا أنه بمجرد حل تلك المشكلتين سيتم التحسن، موضحًا أن 80% من حالات ضعف الانتصاب تكون لأسباب عضوية.

وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد حافظ، استشارى جراحة الذكورة والعقم، إن دوالى الخصيتين من الممكن أن تؤثر بأشكال كثيرة علي المريض أولها رفع درجة حرارة الخصية والضغط ميكانيكيا عليها مما تؤدى لضمور فى حجمها وضعف فى تصنيع الحيوانات المنوية.

وأضاف أن الدم الوريدى الفاسد والراكد فى الأوردة المتمددة به مواد سامة والتى من المفترض أن تعود سريعًا للقلب والتي يتم التخلص منها عن طريق الكبد ولكن عند تراكمها حول الخصية تؤذيها وتؤدى لضعف وظيفتها.

وتابع أنه يتم تشخيص الدوالى بطريقة إكلينيكية عن طريق فحص المريض عن طريق الأيدى بالإضافة لأشعة الدوبل على كيس الخصية لمعرفة حجم الخصية.

جراحة الذكورة الضعف الجنسي مركز مصر للذكورة أسباب الضعف الجنسي ضعف الرغبة مشكلة نفسية

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