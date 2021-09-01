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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 29 وإصابة 22 أخرين في حادث سقوط حافلة بـ بيرو

مصرع وإصابة 51 شخصاً
مصرع وإصابة 51 شخصاً في حادث سقوط حافلة في بيرو

لقي 29 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، أحدهم طفل، وأصيب 22 آخرين بجروح في حادث سقوط حافلة في وادى بوسط بيرو، بحسب ما أفاد به فوج الإنقاذ والشرطة ببيرو.


وكانت الحصيلة الأولية قد أفادت بسقوط 17 قتيلاً، لكن سرعان ما ارتفع عدد الضحايا إلى 26 قتيلاً.

وهذا ثالث حادث مروري يتسبّب بوقوع عدد كبير من الضحايا في غضون أربعة أيام في بيرو.

وكانت الحافلة تقلّ 63 راكباً من هوانوكو (شمال شرق) إلى العاصمة ليما.

وأعرب فريدي لوارتي، قائد فوج الإنقاذ، في تصريح لمحطة تلفزيونية محليّة عن خشيته من ارتفاع عدد القتلى، وقال "انتشلنا حتى الآن 29 جثة وننتظر وصول رافعة" لنقل الحافلة.

من جهته، قال قائد الشرطة المحليّة سيزار سيرفانتس إنّ سبب الحادث هو "تهوّر" السائق الذي "كان يقود بسرعة عالية".

ولقي  الأحد الماضي 14 شخصاً مصرعهم ولا يزال عدد غير معروف في عداد المفقودين إثر اصطدام قاربين في نهر بمنطقة الأمازون في بيرو.

وقبل يومين من ذلك، سقطت حافلة في وادى في جنوب شرق البلاد ممّا أسفر عن مقتل 17 شخصاً.

وتعد حوادث المرور من اكثر الحوادث الشائعة جداً في بيرو، وهي تحدث خصوصاً بسبب السرعة المفرطة وحالة الطرق السيئة وافتقارها إلى اللافتات وضعف الرقابة من قبل السلطات.

مصرع سقوط حافلة الشرطة بيرو

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