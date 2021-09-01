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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

صدى البلد

عندما يتردد كلمة كنز يظن الكثير أننا نتحدث عن الذهب أو المال ولكن هناك الكثير ما لا يقدر بالمال عن المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة أتحدث .. واتابع جيدا التطورات الملحوظه داخل جامعة القاهرة وحرص السيد الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة علي تقديم الدعم الكامل لطلاب الجامعة والعمل علي تذليل العقبات أمام الطلاب وتسهيل ودعم البحث العلمي وتبادل الخبرات علي مستوي العالم وعلي الرغم من كوني أحد خريجي كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر إلي أنني أتابع جيدا واشتاق لزيارة جامعه القاهرة  من حين لآخر كمسؤول سياسي يهتم بدعم ولو بالكلمة لكل تطوير يسعي لتقديم خدمة متميزة لأبناء مصر وعند زيارتي الاخيرة لجامعة القاهرة لفت انتباهي المكتبة المركزيه الجديده و التي تشرفت بالإطلاع علي محتوياتها الجبارة التي تعد ميراث علم لأبناء الجامعة ومسايره للتطور العالمي السريع في نظم المعلومات وتقنيات المكتبات والتي تعمل علي استيعاب أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم من المعلومات وذلك يرجع  للحرص الدائم لإدارة المكتبة بقيادة الاستاذة الدكتورة سرفيناز أحمد حافظ مدير عام المكتبة  ومتابعة الاستاذ نصر الدين شلتوت مدير العلاقات العامه بالمكتبة علي تقديم المعلومات وتسهيل مهمة الطلاب والمترددين علي المكتبة وحسن استقبالهم سواء من أبناء الجامعة أو من خارجها كما تحتوي المكتبة علي الكثير من الكنوز الخاصة بالجامعة والتي تضم الكثير من مقتنيات الجامعة علي مدار أكثر من مائة عام 
كما تتميز المكتبة بوجود وحدة بحث إلكتروني  للتسهيل علي المترددين من الطلاب والباحثين الحصول علي المعلومات في جميع التخصصات علي مستوي العالم في خلال دقائق معدودة وأيضا وجود العديد من المكتبات المهداه سواء علي الجانب المحلي لعلماء مصر او الجانب الدولي حيث يتم دعم المكتبة سنويا بجميع الرسائل المهداه من الكثير من الدول الصديق من جميع الجامعات المختلفة تدعيما لروح الإنتماء والإحساس بالعطاء وتقديم الدعم الدولي والتعاون المشترك في البحث العلمي وتبادل الخبرات في جميع المجالات ومنها وجود الركن الامريكي نافذه علي امريكا وهي بمثابة قاعده معلومات عن الولايات المتحدة ووجود وحده مجهزه علي اعلي مستوي بالشرق الاوسط لاستضافة اللقاءات الثقافيه والمؤتمرات الدوليه العديده كما ان الجامعه لم تتجاهل ذوي الاحتياجات الخاصه من ضعاف البصر فتم انشاء وحدة لفاقدي البصر بالمكتبه من ابناء الوطن الذين حرمو منه نعمة البصر وتحتوي تلك القاعه علي معملين الاول يضم ٤٥ حاسب شخصيا محملا ببرنامج ابصار باللغه العربيه والاخر يضم ١٥ حاسبا شخصيا محملا ببرنامج gaws المعرب حتي يتم الاستفاده من التجهيزات العصريه التي تسمح للطلاب فاقدي البصر من تصفح الانترنت واداء الامتحان دون الحاجه الي مرافق قراءه الاسئله وتدوين الاجابات 
لم يقتصر علي ذلك فقط بل شملت المكتبه علي قاعات لتدريب الطلاب علي كيفية التعامل مع الحاسب الآلي وتعليم اللغات وعرض أحدث طرق التعليم لإعداد أبنائنا الطلاب علي سهولة الحصول علي شهادات اللغة والشهادات الخاصة بالحاسب الآلي دون تكلفة علي أبناء الجامعة وهو مما يجعلني أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وكل من شارك في دعم وتجهيز هذه المؤسسة العملاقة لخدمة أبناء مصر .
تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

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* القيادي الوفدي والمرشح السابق لرئاسة حزب الوفد

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